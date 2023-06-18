للرجال.. 5 أشياء يجب عليك فعلها لمنع تضخم غدة البروستاتا

كتبت ميرفت رشاد

تقع البروستاتا أسفل المثانة وأمام المستقيم ، وهي بحجم حبة الجوز تقريبًا. يحيط بمجرى البول ، الأنبوب المسؤول عن طرد البول من المثانة، يعد الحفاظ على صحة البروستاتا والخضوع لفحوصاتها المنتظمة أمرًا بالغ الأهمية في منع ظهور اضطرابات البروستاتا، بالإضافة إلى ذلك ، تساعد هذه الفحوصات في الكشف المبكر عن أي مشاكل محتملة ، مما يتيح علاجًا أكثر فعالية، وإليك بعض الطرق العملية للحفاظ على صحة البروستاتا لدى الرجال ، وفقا لما نشره موقع "timesofindia".

نظام غذائي صحي متوازن

تشير الأبحاث إلى أن دمج الأطعمة الغنية بالزنك مثل المحار واللحوم والدواجن والخضروات ، وكذلك السيلينيوم الموجود في المحار والتونة وجنين القمح والكبد والكلى وفول الصويا والسلفورافان من الخضار الورقية الخضراء والليكوبين الموجود في بعض الفواكه والخضروات ، يمكن أن توفر مضادات الأكسدة الحيوية، تلعب مضادات الأكسدة هذه دورًا مهمًا في تقليل احتمالية الإصابة بسرطان البروستاتا، وعلى العكس من ذلك ، فقد ارتبط تناول نظام غذائي غني بالدهون الحيوانية بزيادة خطر الإصابة بسرطان البروستاتا.

النشاط البدني المنتظم

تلعب ممارسة التمارين البدنية باستمرار دورًا مهمًا في تعزيز الدورة الدموية المناسبة للعضلات المختلفة ، بما في ذلك البروستاتا، أظهرت العديد من الدراسات أن تخصيص بضع ساعات فقط كل أسبوع لممارسة الرياضة يمكن أن يعزز صحة البروستاتا بشكل كبير.

ممنوع التدخين

يمكن أن يزيد التدخين من احتمالية الإصابة بسرطان البروستاتا من خلال تأثيره على مستويات الهرمونات في الجسم والتعرض لمواد مسرطنة.

فحوصات البروستاتا بشكل منتظم

كجزء من فحص البروستاتا السنوي ، من المعتاد أن يقوم طبيب المسالك البولية بإجراء فحص للمستقيم، عادة ما تظهر البروستاتا السليمة نسيجًا صلبًا بدون أي مناطق صلابة ومع ذلك ، إذا تم اكتشاف أي نقاط صلبة ، فقد يلزم إجراء تحقيق إضافي .

إدارة الإجهاد

يعد إدارة التوتر بشكل فعال أمرًا ضروريًا للحفاظ على صحة البروستاتا، يمكن أن يؤثر الإجهاد المزمن سلبًا على الصحة العامة ، بما في ذلك صحة البروستاتا، ابحث عن طرق صحية للتغلب على التوتر ، مثل ممارسة أساليب الاسترخاء أو ممارسة الهوايات ، تشير الأبحاث إلى أن الإجهاد المطول قد يساهم في تطور مشاكل البروستاتا ، مما يجعل إدارة الإجهاد عنصرًا حاسمًا في صحة البروستاتا.