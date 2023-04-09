حقائق مهمة عن سرطان البروستاتا

كتبت نهير عبد النبى

يعد سرطان البروستاتا أكثر أنواع السرطانات شيوعًا بين الرجال وسيتم تشخيص إصابة حوالي واحد من كل ثمانية رجال بالمرض خلال حياته، وذللك وفقًا لجمعية السرطان الأمريكية ، كما أنه أحد أكثر أنواع السرطانات قابلية للعلاج، مع معدلات بقاء عالية في حين أن عملية الفحص غالبًا ما تكون سريعة وغير مؤلمة، إلا أن الاختبار يخيف الكثيرين، وبالتالي يؤجلونه.

ويقدم اليوم السابع بعض الحقائق عن سرطان البروستاتا وفقا لما ذكره موقع healthmatters

الحقيقة رقم 1

عند الخضوع لفحص سرطان البروستاتا، فإن فحص المستقيم ليس ضروريًا دائمًا كما يعتقد الكثيرون.

الحقيقة رقم 2

كلما اكتشفته مبكرًا، زادت خيارات العلاج المتاحة لك، يمكن علاج سرطان البروستاتا بشكل كبير إذا تم اكتشافه مبكرًا وفقًا لجمعية المسالك البولية الأمريكية ، يجب على الأشخاص المعرضين لخطر متوسط ​​أن يبدأوا فحوصات سرطان البروستاتا بدءًا من سن 55 ولكن يجب أن يبدأ الأفراد حقًا في التحدث مع طبيبهم في الأربعينيات من العمر لمعرفة ما إذا كانوا بحاجة إلى فحص سرطان البروستاتا قبل سن 55 بناءً على مستوى الخطر لديهم .

الحقيقة رقم 3

اختبار المستضد البروستاتي النوعي غير الطبيعي لا يشير دائمًا إلى سرطان البروستاتا، في حين أن اختبار المستضد البروستاتي النوعي مفيد في الوقاية المبكرة، إلا أن اختبار المستضد البروستاتي النوعي وهو اختبار دم يستخدم للكشف عن سرطان البروستاتا لا يكون دائمًا دقيقًا بنسبة 100٪ . يمكن أن يكون اختبار المستضد البروستاتي النوعي غير طبيعي لأسباب عديدة غير سرطان البروستاتا.

قد يكون أحد الأسباب هو تضخم البروستاتا، وهي حالة غير سرطانية شائعة تؤثر على الرجال مع تقدمهم في السن.

الحقيقة رقم 4

الرجل الاسمر أكثر عرضة للإصابة بسرطان البروستاتا، تشير الدراسات إلى أن واحدًا من كل سبعة رجال من أصحاب البشرة السمراء سيصاب بسرطان البروستاتا في حياته، فالرجال الأمريكيون من أصل أفريقي أكثر عرضة للإصابة بسرطان البروستاتا بمرتين ، ومن المرجح أن يتم تشخيص إصابتهم بنوع أكثر عدوانية من السرطان". "لذا فإن فحص هؤلاء السكان المعرضين لخطر كبير أمر مهم للغاية.

الحقيقة رقم 5

يزيد تاريخ العائلة من المخاطر ، إذا كان والدك أو أخوك أو أحد أقاربك المقربين مصابًا بسرطان البروستاتا ، فتأكد من إخبار طبيبك قد يرغبون في الخضوع للفحص في وقت مبكر نظرًا لأن التاريخ العائلي يزيد من احتمالية الإصابة بسرطان البروستاتا خلاصة القول: إذا كنت في مجموعة عالية الخطورة ، تحدث إلى طبيبك حول مخاطر وفوائد فحوصات المستقيم السنوية واختبارات المستضد البروستاتي النوعي.

الحقيقة رقم 6

قد تكون بدون أعراض ولا تزال مصابًا بسرطان البروستاتا، يمكن أن يكون سرطان البروستاتا صامتًا ، وغالبًا ما لا تظهر عليه أعراض واضحة حتى ينتشر السرطان خارج البروستاتا يقول الدكتور جراهام: "المراحل المبكرة التي يمكن علاجها من سرطان البروستاتا تكون دائمًا بدون أعراض". هذا هو سبب أهمية الفحوصات الوقائية.

الحقيقة رقم 7

مع تقدمك في العمر ، يزداد خطر الإصابة بسرطان البروستاتا.بعد بلوغك 65 عامًا ، يزداد خطر الإصابة بسرطان البروستاتا بشكل كبير، حوالي ستة من كل عشرة رجال تم تشخيص إصابتهم بسرطان البروستاتا تزيد أعمارهم عن 65 عامًا.