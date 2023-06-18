اليوم السابع
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أكرم القصاص
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لافروف ينتقد قرار ألمانيا بتصنيف روسيا "التهديد الأكبر" لأمنها

الأحد، 18 يونيو 2023 04:00 م
لافروف ينتقد قرار ألمانيا بتصنيف روسيا "التهديد الأكبر" لأمنها وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف
وكالات

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أكد وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، أن قرار ألمانيا في استراتيجية أمنها القومي الجديدة، تصنيف روسيا باعتبارها التهديد الأكبر لأمنها، يجافي المنطق ومصالح برلين.
 
وبحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية، قال لافروف، "يصعب التعليق على هذه التصرفات والبيانات والوثائق التي يتبناها ساسة ألمانيا، فهي ليست مبنية على المنطق ولا على مصالح ألمانيا والشعب الألماني".
 
ووصفت وثيقة استراتيجية الأمن القومي الألمانية روسيا، بأنها "التهديد الأكبر للسلام والأمن في أوروبا ومنطقة الأطلسي".
 
 
 

 


روسيا

سيرجي لافروف

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