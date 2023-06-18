لافروف ينتقد قرار ألمانيا بتصنيف روسيا "التهديد الأكبر" لأمنها

وبحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية، قال لافروف، "يصعب التعليق على هذه التصرفات والبيانات والوثائق التي يتبناها ساسة ألمانيا، فهي ليست مبنية على المنطق ولا على مصالح ألمانيا والشعب الألماني".