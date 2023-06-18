فوز قائمة "معا لمستقبل أفضل" بمقاعد الغرفة التجارية بشمال سيناء

شمال سيناء - محمد حسين

حصدت قائمة معًا لمستقبل أفضل أصوات التجار في انتخابات الغرفة التجارية التي أقيمت أمس بشمال سيناء.

وأسفرت نتيجة الفرز فوز قائمة معًا لمستقبل أفضل التي تضم عزيز مطر عضو مجلس النواب، ورئيس مجلس إدارة الغرفة الحالي حصل على 601 صوتا ومحمد قويدر نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة، وحصل على 644 صوتا وشريف مصباح حصل على 569 صوتا، ومحمد أبوحمده حصل عل 482 صوتا، وإسماعيل هبش حصل على 424 صوتا، وسعد الغول حصل على 494 صوتا، وإسلام الشوربجي حصل على 528 صوتا.

يذكر أن القائمة المنافسة لها "معًا من أجل التغيير"، وتضم ، عبدالله قنديل بدوي، رئيس مجلس إدارة الغرفة السابق، ياسر عرابي، عايش البصيلي، حسن أبوهلله، عبدالعزيز حركة، حسين جلبانة، محمود البيك، فيما ترشح حسام أبوالخير مستقلًا.

وبلغ عدد من لهم حق التصويت في الانتخابات 2500 تاجر، واجريت الانتخابات في 3 لجان انتخابية، بمقر جمعية رعاية الطلبة بالعريش وهي لجنة خاصة بتجار مناطق الشيخ زويد ورفح والحسنة ونخل، ولجنة خاصة بتجار مناطق بئر العبد، ولجنة خاصة بتجار مناطق العريش.