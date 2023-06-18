فوز قائمة المستقبل فى انتخابات الغرفة التجارية بالإسماعيلية

الإسماعيلية – السيد فلاح – صبري غانم

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات الغرفة التجارية بالإسماعيلية، نتائج فرز الأصوات، حيث جاءت النتيجة بفوز قائمة المستقبل كاملة، وهم أحمد سامي سليم بـ 751 صوتًا وجلال محمد الطاهر بـ 902 صوتًا، وسعيد محمد شعيب بـ 722 صوتًا، ووائل أديداس بـ 655 صوتًا، وحاتم العدوي بـ 659 صوتًا، وصابر همام بـ548 صوتًا، وعلى محمد العدوي 569 صوتًا.

وشهدت انتخابات الغرفة التجارية بالإسماعيلية، إقبالًا كبيرًا، على الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التي جرت في نادي الشجرة بالمحافظة، والتي انتظمت في تمام الساعة الثامنة صباحًا واستمرت حتي الساعة الخامسة مساءً.

وكان السجل التجاري بالإسماعيلية قد أغلق في 19 إبريل الماضي، باب الترشح لعضوية مجلس إدارة الغرفة التجارية، بإجمالي 16 مرشح، وذلك استعدادًا لانتخابات الغرفه التجارية للدورة الجديدة 2023 / 2027، طبقًا للقرار الوزاري رقم 109 لسنه 2023، الصادر في 7 إبريل 2023.

وبلغ عدد منتسبي تجار الغرفة التجارية الذين لهم حق الإدلاء بأصواتهم، 3595 فرد و359 شركات، ولجنة فرعية بإجمالي 4020 فرد، 371شركات بإجمالي عدد أصوات 7615 فرد، و730 شركات، بإجمالي 8345 صوت.



انتخابات الغرفة التجارية بالإسماعيلية (1)



انتخابات الغرفة التجارية بالإسماعيلية (2)



أحمد سامي سليم