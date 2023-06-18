

هذا العام، كان الذكاء الاصطناعي الموضوع الرئيسي ضمن الموضوعات التي تم التركيز عليها على مدار فعاليات المعرض في دورته السابعة، وهو حدث دولي يقام سنويا ليجمع كل الجهات الفاعلة في مجال التكنولوجيا والشركات الناشئة ورواد الابتكار والمستثمرين لاستعراض أحدث الابتكارات والتجارب الرائدة في المجال الرقمي.



وتميزت دورة هذا العام بحضور إيلون ماسك رئيس شركات "تسلا" و"سبيس إكس" و"تويتر"، حيث شارك في جلسة حوار امتدت لأكثر من ساعة وتحدث أمام أكثر من أربعة الاف شخص عن صعوبات تويتر وتنظيم الذكاء الاصطناعي وعن شركته "سبيس إكس".



وقد شهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأربعاء الماضي، افتتاح المعرض وخلال حديثه، دافع عن إمكانات فرنسا في مجال الذكاء الاصطناعي داعيا المنظمين إلى "التعاون الوثيق مع الجهات الفاعلة الرئيسية في هذا القطاع.



وتطرق ماكرون إلى القضايا والتحديات التي تواجه مجال التكنولوجيا والابتكار في فرنسا، مشيرا إلى أدوات التمويل ووسائل دعم الجهات الفاعلة الناشئة بشكل أفضل، معلنا عن خطته الطموحة لدعم الشركات الناشئة في مجال الابتكار والذكاء الرقمي والاصطناعي.