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عيد الأضحى 2023.. "دار الإفتاء" توضح آداب الأضحية وسلامة الذبيحة الأبرز

الأحد، 18 يونيو 2023 02:00 ص
عيد الأضحى 2023.. "دار الإفتاء" توضح آداب الأضحية وسلامة الذبيحة الأبرز الأضحية
كتب لؤى على

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أوضحت دار الإفتاء آداب الأضحية، مع اقتراب عيد الأضحى المبارك وذهب جمهور الفقهاء إلى أن الأضحية سُنَّةٌ مُؤكدة، وهو الرَّاجح، واستدلوا بحديث سيدنا رسول الله ﷺ: «إِذَا دَخَلَتِ الْعَشْرُ، وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ، فَلَا يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا» أخرجه مسلم، فقوله ﷺ: «وأراد أحدكم» دليل على سنية الأُضْحِية وعدمِ وجوبها، وذهب الإمامُ أبو حنيفة رحمه الله إلى أنها واجبة على المقيمين الموسرين.

وعن الآداب فهى كالآتى:

 

1. التأكد من سلامتها.
2. استقبال القِبلة.
3. أضجعها على جنبها.
4. سَمِّ الله وكبرْه. 
5. ترفَّقْ عند ذبحها.
6. لا تَجُرَّها من موضع لآخر.
7. لا تظهرْ لها آلةَ الذبح.
8. لا تذبحْها بحضرة أضحية أخرى.
9. تأكد من زهوق نفسها قبل سلخها.
10. التزم بالأماكن المخصصة للذبح.
11. لا تعطِ للجزَّار أُجرته منها.
12. لا تترك مخلفاتها في الشوارع 
13. لا تلوِّثْ بدنك وثيابك بالدماء.

اداب الاضحية

دار الافتاء

عيد الاضحى

آداب الاضحية



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