طلاب الثانوية العامة بالقليوبية يبدأون امتحان اللغة العربية داخل 112 لجنة

القليوبية إبراهيم سالم

بدأ منذ قليل، طلاب وطالبات الثانوية العامة بمحافظة القليوبية، أداء ثالث امتحانات العام الدراسى الحالى، بأداء امتحان مادة اللغة العربية وسط تأمين مكثف من قبل رجال مديرية أمن القليوبية لتوفير حالة من الهدوء فى محيط لجان الامتحانات بالمحافظة.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، الانتهاء من كافة الاستعدادات الخاصة باستمرار قطار امتحانات الثانوية العامة بلجان المحافظة، اليوم الأحد الموافق 18 يونيو 2023، حيث يؤدى 48516 طالب وطالبة الامتحانات، مقسمين إلى 27583 طالب وطالبة بالشعبة العلمية، و20933 طالب وطالبة بالشعبة الأدبية، حيث يؤدون الامتحان داخل 112 لجنة فى مختلف محافظة القليوبية.

وأوضحت سماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، جاهزية اللجان الامتحانية من حيث الأثاث والإنارة والمياه والأمن والنظافة فى جميع الإدارات التعليمية وجميع اللجان الإمتحانية.

وأكدت، على جاهزية الاستراحات فى جميع الإدارات التعليمية والتى يبلغ عددها 24 استراحة رجال وسيدات وأنها جاهزة لاستقبال مراقبى الثانوية العامة هذا العام.

وأضافت سماح إبراهيم، أنه تم تشكيل غرفة العمليات الرئيسية بمقر بديوان المديرية واللجنة الثلاثية لمتابعة انتظام سير العملية الامتحانية بكافة اللجان على مدار الساعة، متمنية التوفيق للقائمين على الامتحانات والنجاح والتفوق لجميع الطلاب.