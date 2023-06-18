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التعليم: تسليم طلاب المدارس الدولية ورقة مفاهيم بامتحان اللغة العربية

الأحد، 18 يونيو 2023 08:34 ص
التعليم: تسليم طلاب المدارس الدولية ورقة مفاهيم بامتحان اللغة العربية وزارة التربية والتعليم
محمود طه حسين

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قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن طلاب المدارس الدولية الذين يؤدون اليوم امتحان اللغة العربية في الثانوية العامة، سوف يتسلمون ورقة مفاهيم للغة العربية، مثل باقي الطلاب في المدارس الحكومية والخاصة.
 
 
وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن مادة اللغة العربية هي أول مادة مضافة للمجموع، والأسئلة موزعة بواقع 30% للمستويات العقلية البسيطة و30% للمستويات العليا للتفكير و40% للمستويات المتوسطة، أى أن 70% من الأسئلة ستكون للطلاب المتوسطين والمستويات البسيطة، مضيفة أن عدد الأسئلة فى مادة اللغة العربية 55 سؤالا، منها 4 أسئلة مقالية مخصص لها 10 درجات، و51 سؤالا اختيار من متعدد مخصص لها 70 درجة، بإجمالى 80 درجة لجميع أسئلة المادة، مضيفة أن إجابات الأسئلة المقالية فى ورقة مخصصة لها على أن يلتزم الطلاب بالإجابة وفق المساحة المخصصة لكل سؤال حتى لا يطلب ورقة إضافية.
 
وجه الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نصائح مهمة لطلاب الثانوية العامة تزامنا مع انطلاق امتحانات المواد المضافة للمجموع باللغة العربية كالتالى:
 
ـ يجب على الطلاب التزام الهدوء والانضباط داخل اللجان.
 
ـ أبدا بالإجابة عن الأسئلة السهلة داخل كراسة الامتحان.
 
ـ تأكد عند تظليل دائرة الإجابة الصحيحة في البابل شيت أنك تظلل نفس رقم السؤال.
 
ـ التزم بالمساحات المخصصة لإجابات الأسئلة المقالية.
 
ـ لا تقلق عند تعديل إجاباتك ووضع علامة "إكس" عليها ثم ظلل دائرة أخرى.
 
ـ يجب على الطالب تدقيق تدوين بياناته ونموذج الأسئلة.
 
ـ تأكد من تدبيس ورقتا الإجابة البابل شيت مع ورقة الأسئلة المقالية.
 
ـ ابتعد عن حيازة التليفون المحمول أو أي وسيلة غش حرصا على مستقبلك.
 
 
 
 
 

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