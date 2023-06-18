طلاب الثانوية العامة بالأقصر يتوافدون على اللجان لأداء امتحان العربى.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت لجان امتحانات الثانوية العامة بمحافظة الأقصر، صباح اليوم الأحد، توافد طلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية، لأداء أول امتحانات العام الدراسى 2022/2023 للمواد الدراسية الأساسية، حيث يؤدى الطلاب اليوم الأحد الموافق 18 يونيو الجارى، امتحان مادة اللغة العربية كأول مادة تضاف إلى مجموع امتحانات الثانوية العامة لمدة ثلاث ساعات، وذلك من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثانية عشرة ظهرًا.

ومن جانبه يتابع الدكتور صبرى خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، تجهيز اللجان لخدمة الطلبة، موضحاً إنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بمقر المديرية لمتابعة خدمة 7550 طالبا وطالبة فى 22 لجنة حول إدارات الأقصر التعليمية بالمدن المختلفة، بجانب توفير الدعم للمراقبين فى 18 استراحة منتشرة بالمحافظة طوال فترة الامتحانات.

كما كشف الدكتور صبرى خالد، عن رصد المديرية مكافأة 5000 جنيه لكل طالب وطالبة من الأقصر يدخل فى قائمة أوائل الثانوية العامة هذا العام، وذلك لتحفيز الجميع على الدخول للامتحانات بكل جدية واجتهاد والتفوق، حيث التقى "تليفزيون اليوم السابع" الدكتور صبرى خالد وكيل التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، مع انطلاق ماراثون الثانوية العامة، وأكد على إنه يؤدى أكثر من 7 آلاف طالب داخل 22 لجنة موزعة على 7 إدارات تعليمية، امتحانات نهاية العام الدراسى وذلك بشعبتيها الأدبى والعلمى، حيث تقرر تشكيل غرفة عمليات مركزية داخل مقر المدينة لمتابعة أيام الامتحانات ورصد اللجان أولاً بأول.

وتابعت غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، وصول أسئلة امتحانات مادة اللغة العربية صباح اليوم إلى لجان السير، موضحة أن رحلات توزيع الأسئلة على المدارس التى تعقد فيها الاختبارات تمت بشكل مؤمن، وتحرير محاضر تسليم وتسلم من قبل مندوبى مراكز توزيع الأسئلة ورؤساء لجان السير، مشددة على أن صناديق الأسئلة مؤمنة بشكل كبير ولا يتم فتحها إلا بعد بدء لجنة الامتحان لتوزيع الأسئلة على الطلاب.