طلاب الثانوى العام يتوافدون لأداء امتحان العربى كأول مادة مضافة للمجموع بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

يؤدى اليوم طلاب الثانوية العامة بمحافظة سوهاج امتحان مادة اللغة العربية كأول مادة مضافة للمجموع، وذلك داخل 82 لجنة إمتحان من بينهم 72 لجنة أساسية و10 لجان احتياطية موزعين على 11 إدارة تعليمية هي عدد إدارات التعليم بمحافظة سوهاج وتم تخصيص لجنة للطلاب المكفوفين ولجنة لطلاب مدارس المتفوقين وذلك عقب الإنتهاء من كافة التدابير اللازمة الخاصة بالامتحانات.

وتوافد الطلاب على اللجان الخاصة بالإمتحان وسط إجراء ات مشددة من خلال عملية تفتيش وإستخدام العصى الإلكترونية للكشف عن المعادن وقد بلغ عدد الطلاب على مستوى المحافظة المقيدين لأداء الإمتحان من بيمهم 21 ألف و500 طالب وطالبة إنتظام و3700 طالب وطالبة بنظام الخدمات و3180 طالب وطالبة منازل بإجمالى 29 ألف و400 طالب يؤدون الإمتحان هذا العام على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة.

وتم تجهيز 24 إستراحة للإستقبال المراقبين والملاحظين القائمين على الإمتحانات وتم تجهيزها وفرشها وتدعيمها بكافة الأجهزة المطلوبة من مبردات مياه وثلاجات وأثاث ومراتب ومراوح وتم توفير العمالة اللازمة لمساعدة المراقبين والملاحظين المقيمين وتم تشكيل غرفة عمليات بالمديرية للتواصل والغرفة المركزية لوزارة التربية والتعليم، وغرف العمليات الفرعية بالمراكز لتلقى أي بلاغات والتعامل معها بشكل فوري.

وتم عقد لقاء تدريبي لرؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة بسوهاج واطمأن على توافر كافة التجهيزات اللازمة بمقار اللجان لاستقبال الطلاب والمراقبين وتوفير الأجواء اللازمة لأداء الامتحانات، وتأمين اللجان وأماكن إقامة رؤساء اللجان والمراقبين، وخطوط السير من وإلى اللجان، وتوفير كافة احتياجاتهم و أنه كلف مديري الإدارات التعليمية بالمحافظة، بمتابعة تجهيزات كافة الاستراحات الخاصة بإقامة القائمين على امتحانات الثانوية العامة، والاطمئنان على عدم وجود أية عقبات أو سلبيات بالاستراحات وتوفير كافة الامكانات المتاحة لتوفير اقامة مناسبة ومريحة لهم في الاستراحات مع توافر عناصر الأمن والسلامة بجميع الاستراحات.