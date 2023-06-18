ضبط 2100 كيس ملح مجهول المصدر داخل مخزن سلع تموينية بزفتى

الغربية عادل ضرة

شنت مديرية التموين بالغربية، برئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية، حملة تموينية بمركز زفتى ضمت السعودى الجاريه وخالد زكى بحيرى والسيد احمد الحواله المفتشين بالرقابة التموينية بالمديرية لتفقد الحالة التموينية.

اسفرت الجملة عن ضبط كمية من أكياس ملح طعام مجهول المصدر وقدرها( 2100) الفان ومائة كيس بداخل مخزن مواد غذائية بمدينة زفتى كما تم ضبط 3 محاضر جنح بيع بازيد سجائر وصلت الزياده فى العلبه الواحدة من 9 جنية إلى 11 جنية فى العلبة الواحدة

وتحرير 1 محضر بيع بازيد سجائر بعد إجراء محاولة شراء أزيد من التسعيرة بمبلغ مالي 9 جنية فى العلبة الواحده

كما تم تحرير 11 محضر عدم إعلان عن الاسعار.

وتم تحرير محاضر جنح والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.