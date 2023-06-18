ضبط علف وقمح مخلوط بسوس وغير مطابق للمواصفات بكفر الشيخ

كفر الشيخ - محمد سليمان

تمكنت مباحث التموين بكفرالشيخ، بإشراف مدير أمن كفرالشيخ، من ضبط مسن من مركز فوه، وبحوزته كمية من الأعلاف مجهولة المصدر، فى مخزن بدون ترخيص خاصته، وضبطت حملة التموين "ع.ح.ف"، 60 سنة، مالك مخزن لتجارة الأعلاف والمحاصيل الزراعية بدون ترخيص بمدينة غزة، وبحوزته ، 590 كيلو علف مجهولة المصدر.

كما ضبطت حملة التموين ، "م.ح.ع"، 65 سنة، سائق جرار زراعي مقيم بمدينة سيدى سالم، وبحوزته على الجرار، 4,490 طن قمح غير مطابق للمواصفات مخلوط بقمح قديم به سوس، تم التحفظ على المضبوطات ، وتحرر المحضر اللازم ، وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.