سعر الكيلو بـ 1000 دولار.. أغلى أنواع القهوة فى العالم تأتى من فضلات طائر برازيلى

فاطمة شوقى

يأتى أغلى أنواع القهوة فى العالم من فضلات طائر برازيلى ، والذى يسمى "الجاكو" الذى كان ينظر إليه على أنه وباء ، ويمكن أن يصل سعر الكيلوجرام منه يصل إلى 1000 دولار، وفقا لصحيفة "كرونيكا" الأرجنتينية.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا البن يتم صنعه من فضلات طائر جاكو ، والتى تعتبر من أندر وأغلى الأصناف في العالم. وهي مصنوعة من حبوب القهوة التي تبتلعها طيور جاكو وتهضمها وتفرزها.

وأوضحت الصحيفة أن مساحة مزرعة كاموسيم حوالى 50 هكتارا ، وهى واحدة من أصغر مزراع البن فى البرازيل ولكنها لا تزال تحقق ربحا حيدا من نوع نادر للغاية من القهوة.

وكان هنرى سلوبر دى أراوجو ، هو الذى أكتشف فى أوائل العقد الأول من القرن الحالى أن مزارعه الثمينة قد غزت من قبل طيور جاكو، وهى نوع من الطيور المهددة بالانقراض مثل الدراج المحمى فى البرازيل.

وعلى الرغم من أنه لم يكن لديه أي فكرة عن أن الطيور كانت من محبي توت القهوة ، إلا أن أراوجو لم يكن يعلم أيضًا أنهم سيدفعون له الملايين.

ومن ناحية آخرى ، قالت صحيفة "الاكنوميستا" الإسبانية إن سعر القهوة يعود للارتفاع من جديد ويسجل أعلى مستوى له منذ 7 أشهر فى إسبانيا، حيث زادت قيمته بنسبة 5%، فى الوقت الذى تشهد فيه الدول المنتجة فى أمريكا الجنوبية والوسطى انخفاضا فى الصادرات.

وأشارت الصحيفة إلى أنه رغم ارتفاع اسعار القهوة فى العالم الا ان الاستهلاك العالمى للبن يصل الى 178.5 مليون كيس

وارتفع سعر البن الأخضر بنسبة 5.0٪ في الفترة من مارس إلى أبريل ، وبلغ متوسط ​​178.57 دولارًا للقنطار ، وهو أعلى مستوى منذ 199.63 دولارًا في سبتمبر 2022 ، وفقًا لإحصاءات منظمة البن الدولية (OIC).

في الأشهر الأخيرة من عام 2022 ، قدمت أسعار البن مسارًا تصاعديًا، وبلغ متوسط ​​سعره في نوفمبر 156.66 دولارًا، وتعزو المنظمة هذه الزيادة إلى "تحركات السوق التقنية" ، في حين أن سوق البن العالمي يعاني من عجز في القهوة عام 2021/22 ، وهو وضع يتوقع أن يتكرر في عام القهوة 2022/23.