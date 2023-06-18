رضا حجازى: الوزارة تستهدف التوسع في المدارس المصرية اليابانية خلال الفترة المقبلة

كتب محمود طه حسين

شهد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الأحد، احتفالية تسليم الشهادات للدفعة الثانية من الفريق المعتمد لتطبيق أنشطة التوكاتسو اليابانية بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا).

وفى مستهل كلمته، أعرب الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن سعادته بالمشاركة في تخريج دفعة جديدة من مدربي التوكاتسو بعد اعتمادهم، لافتًا إلى أنه بموجب اتفاقية "الشراكة المصرية اليابانية في التعليم"، للاستفادة من تجربة اليابان الناجحة في التعليم العام والفني، يتم دعم المشروع القومي لتطوير التعليم وتحسين البيئة المدرسية بهدف التنشئة الاجتماعية السليمة للطفل المصري مما يزداد شغفه للعلم والنظام والنظافة ويزداد لديه ثقته بنفسه والعمل الجماعى، وهو ما يمثل نقلة نوعية في استراتيجية الوزارة لتطوير التعليم.

وقال الوزير: "إنه سعيًا من الوزارة لإنجاح هذه التجربة، وللحفاظ على هوية وفلسفة التعليم الياباني، وحرصًا على تطبيق فلسفة التوكاتسو كما هو متبع في اليابان وأهمية استدامة تنمية الموارد البشرية، وللحفاظ على فلسفة التوكاتسو الأساسية، ظهرت الحاجة إلى إيجاد آلية لتطبيق وتنفيذ الأنشطة بمفهومها الصحيح للقائمين عليها من خلال تدريب المدربين والمعلمين ".

وأضاف الوزير أنه تم الاتفاق مع وكالة جايكا على تنفيذ برنامج لاعتماد مدربي التوكاتسو، ومنحهم شهادات اعتماد، من خلال لجنة مشتركة تضم خبراء يابانيين في مصر واليابان، وأعضاء من مشرفي المدارس اليابانيين وخبراء مصريين محترفين وذلك لضمان الاستدامة.

وأشار الدكتور رضا إلى أنه تم تخريج أول مجموعة معتمدة لمدربي أنشطة التوكاتسو المصريين في ديسمبر ۲۰۲۱ بـ (۹) مدربين، تم اعتمادهم من قبل الخبراء اليابانيين من جايكا.

وأعرب الوزير عن تطلعه بأن تحظي تجربة المدارس المصرية - اليابانية بمزيد من التعاون، مشيرا إلى أن الوزارة تستهدف التوسع في هذه المدارس بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة، لتصبح تجربة رائدة في إحداث نقلة نوعية في تطوير التعليم في مصر، وفق أحدث النظم التعليمية العالمية.

وهنأ الوزير خريجي الدفعة الثانية من البرنامج التدريبي لاعتماد مدربي التوكاتسو وعددهم (۱۳) مدرب، قائلًا: " إن مصر تنتظر منكم الكثير، ونحن معكم، ونقدم لكم كل الدعم، لمساعدتكم في أداء رسالتكم"

وفى كلمتها، أعربت السيدة إيموتو ساتشيكو النائب الأول لرئيس هيئة التعاون الدولي اليابانية (جايكا)، عن سعادتها للمشاركة للمرة الثانية لحضور مراسم الاحتفال لتسليم شهادات الاعتماد لهذا العام، مهنئة السادة مسئولي التوكاتسو الثلاثة عشر المعتمدين لهذه المرة.

وأشارت إلى أنه في مراسم الاحتفال لعام ٢٠٢١ الماضى، ذكرت أن الحصول على الاعتماد يعد دليلاً على كون السادة مسئولي التوكاتسو المعتمدين هم رائدو التوكاتسو بمصر، متمنية أن يلعبوا دوراً نشطًا كخبراء لنشر التوكاتسو في أرجاء مصر.

وأوضحت أنه منذ مراسم الاحتفال السابق تغير وضع التوكاتسو بمصر، حيث تم عقد تدريبات تمهيدية للتوكاتسو مستهدفة ٣٠ ألفاً ممن لهم علاقة بالتعليم من موجهين ومعلمين ومديري مدارس، وذلك على مدار ثلاثة أشهر منذ يوليو ٢٠٢٢ الماضي لتنفيذ ممارسات التوكاتسو في ثمانية عشر ألف مدرسة حكومية في جميع أرجاء مصر، مؤكدة أن مسئولو التوكاتسو هم من قام بالمحاضرات، وأن السادة مسئولو التوكاتسو المعتمدين قد لعبوا دوراً محورياً في هذه التدريبات.

وقالت السيدة إيموتو: "أعتقد أن التمكن من تحقيق تنفيذ مثل هذا التدريب على نطاق واسع تم بفضل القيادة القوية لوزارة التربية والتعليم والجهود المبذولة من قبل مسئولي التوكاتسو المعتمدين، مضيفة أنه من خلال التدريب على الصعيد الوطني سيتم تنفيذ وممارسة التوكاتسو في المدارس الحكومية بخلاف المدارس المصرية اليابانية، ولكن من المهم الدعم المستمر لمديري المدارس والمعلمين، مما سيزيد دور المدربين المعتمدين نمواً واتساعاً.

وأكدت أن الجايكا تعتزم التعاون المستمر لتحسين جودة التعليم في مصر، ومواصلة تعاونها بشكل خاص من خلال ممارسة التوكاتسو، والاستمرار والمضي قدماً في المشروعات من خلال الشراكة التعليمية التي تدعمها وتحث عليها كل من الحكومتان اليابانية والمصرية.

ومن جهتها، أعربت الأستاذة نيفين حمودة مستشارة الوزير للعلاقات الإستراتيجية والمشرف على المدارس المصرية اليابانية عن سرورها بتخريج الدفعة الثانية من مدربي أنشطة التوكاتسو بالتعاون مع منظمة الجايكا والتي تعبر عن الحفاظ علي الهوية الاصلية لفكر وفلسفة التوكاتسو من أجل تطوير متوازن للجوانب الاجتماعية والوجدانية والجسمانية والأكاديمية للطفل.

وفى نهاية الحفل، قام الوزير والسيدة إيموتو بتكريم الفريق المعتمد لتطبيق أنشطة التوكاتسو اليابانية وهم الدكتور ياسر مسعد أحمد عوض الله، والأستاذة حنان سمير عبد الرازق، والأستاذة أماني عبد النبي إبراهيم، والدكتور حسن محمد عبد الهادي إبراهيم، والأستاذة مها السيد جبا، والأستاذة هبة عبد المنعم أحمد، والأستاذة هدى السيد سلامة، والأستاذ إبراهيم الفقي، والدكتور عاطف عبد المنعم كمال، والأستاذة حنان محمد إبراهيم، والأستاذة سميرة محمود بدران، والأستاذ كمال السيد لطفي، والدكتور حسام محمد عبد الرؤوف.

جاء ذلك بحضور إيموتو ساتشيكو النائب الأول لرئيس هيئة التعاون الدولي اليابانية (جايكا)، والدكتور شيرين حمدي مستشار الوزير للتطوير الاداري والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، ونيفين حمودة مستشارة الوزير للعلاقات الإستراتيجية والمشرف على المدارس المصرية اليابانية، والدكتورة أمل رفعت نيابة عن الدكتور عمرو عدلي رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، و يازاكي جينتارو، ممثل أول مكتب جايكا مصر، والأستاذ مالك أحمد مدير وحدة المدارس اليابانية (PMU) .