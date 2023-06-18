اليوم السابع
Ads
الأحد، 18 يونيو 2023 02:00 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

حجاج الجمعيات الأهلية من 7 محافظات يغادرون إلى الأراضى المقدسة.. التفاصيل

الأحد، 18 يونيو 2023 01:00 ص
حجاج الجمعيات الأهلية من 7 محافظات يغادرون إلى الأراضى المقدسة.. التفاصيل حجاج - أرشيفية
كتب مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يغادر العديد من حجاج الجمعيات الأهلية من محافظات القاهرة والإسكندرية والجيزة والقليوبية والبحيرة والشرقية والدقهلية اليوم الأحد المدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية تمهيدا لأداء فريضة الحج.
 
ووجهت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى بتوفير أوجه الرعاية الكاملة لحجاج الجمعيات الأهلية طوال فترة إقامتهم بالمملكة العربية السعودية لأداء مناسك الفريضة، لافتة إلى أنه تم التعاقد مع أكبر شركات النقل الجماعي في المملكة العربية السعودية، وذلك لنقل الحجاج خلال أداء المناسك في المشاعر المقدسة، بالإضافة إلى تخصيص مشرفين للعمل على متابعة الحجاج وتذليل أية عقبات قد تواجههم، فضلاً عن وجود الواعظين الواعظات ليقدموا كل المعلومات الدينية المطلوبة للحجاج خلال أداء المناسك، والرد على كافة استفساراتهم، بالإضافة إلى التنسيق مع البعثة الرسمية لوزارة الصحة والسكان لمتابعة الحالة الصحية لحجاج الجمعيات الأهلية خلال فترة تأدية المناسك.
 
وأشار أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون مؤسسات المجتمع الأهلي المدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير الحج، إلى أن الوزارة حرصت على اختيار المشرفين لخدمة حجاج الجمعيات الأهلية بألا يزيد سن المشرفين الجدد على 50 عاما، وألا يزيد سن ذوى الخبرة منهم على 55 عاما، وعقد برامج تدريبية، تم خلالها تدريب وتأهيل المشرفين من خلال ورش عمل ستشمل كافة المراحل التى يمر بها المشرف والمهام التي يقوم بها منذ اختياره حتى عودة الحجاج بخلاف تدريبه على المهارات المتعلقة بالتعامل مع الحجاج وحسن التصرف فى المواقف، وكذلك المعلومات الدينية المتعلقة برحلة الحج والمعلومات الطبية المهمة.
 
 
 

الحج

حج 2023

شرح مناسك الحج بطريقة مبسطة

مناسك الحج بالترتيب

أخبار الحج

تكاليف الحج

مناسك الحج

وقفة عرفات

متى وقفة عرفات

موعد عيد الأضحى

عيد الأضحى

موعد وقفة عرفات

متى يبدأ الحج ومتى ينتهي

متى يبدأ الحج ومتى ينتهي 2023

حكم الحج من القرآن

شروط الحج للمرأة

سعر الحج من مصر للسعوديه

أسعار الحج من مصر 2023

اليوم السابع بلس

حج

حج القرعة

موسم الحج

الحجاج

اخبار الحج

ضيوف الرحمن

مكة المدينة المنورة

المسجد النبوى

زمزم

ماء زمزم

فوائد ماء زمزم

الكعبة المشرفة

ملابس الإحرام

ملابس الاحرام

محظورات الحج

جبل عرفات

الصفا والمروة

تفويج الحجاج

رمى الجمرات

منى

يوم التروية

جمرة العقبة

المزدلفة

ذبح الهدى

طواف الوداع

السعي

الطواف



الموضوعات المتعلقة

حجاج الجمعيات من سوهاج وأسوان والأقصر وقنا يغادرون اليوم للأراضى المقدسة

السبت، 17 يونيو 2023 10:00 ص

حجاج الجمعيات من دمياط والغربية والبحيرة يغادرون للأراضى المقدسة الأربعاء المقبل

الجمعة، 16 يونيو 2023 07:30 ص

"لبيك اللهم لبيك".. فرحة وزغاريد فى وداع أول أفواج حجاج الجمعيات بمحافظة القليوبية.. 141 حاجا يغادرون للأراضى المقدسة لأداء الفريضة.. المحافظ يوزع الورود ويطلب منهم الدعاء لمصر.. صور

الخميس، 15 يونيو 2023 04:00 م

محافظ القليوبية يودع أول فوج من حجاج الجمعيات قبل سفرهم لبيت الله الحرام.. صور وفيديو

الخميس، 15 يونيو 2023 12:00 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة