حافظ على بصرك.. اعرف أعراض الجلوكوما وطرق العلاج المبكر

كتبت ميرفت رشاد

الجلوكوما هي مجموعة من أمراض العين التي تضر بالعصب البصري، وهو المسئول عن نقل المعلومات المرئية من العين إلى الدماغ، غالبًا ما يرتبط بارتفاع ضغط العين، على الرغم من أنه يمكن أن يحدث أيضًا مع الضغط الطبيعي أو المنخفض، كما يعد سببًا رئيسيًا للعمى لدى الأفراد الذين تتراوح أعمارهم بين 60 عامًا وما فوق، ولكنه يمكن أن يؤثر على الأشخاص من جميع الأعمار، وإليك الأعراض وخيارات العلاج ، وفقا لما نشره موقع " healthshots".

تشمل أعراض الجلوكوما

غالبًا ما يُشار إليه باسم "سارق البصر الصامت" لأنه يتقدم عادةً ببطء ، دون ظهور أعراض ملحوظة في مراحله المبكرة، الطريقة الوحيدة لمعرفة هذه الحالة هي إجراء فحص للعين كل عام قبل أن يسبب ضررًا كبيرًا ، مع تقدم المرض ، قد تواجه هذه الأعراض الشائعة:

فقدان تدريجي للرؤية المحيطية

عادة ما يكون هذا هو أول علامة على الجلوكوما بمرور الوقت ، يضيق مجال الرؤية ، وإذا ترك دون علاج ، يمكن أن يؤدي إلى رؤية نفقية.

عدم وضوح الرؤية

مع زيادة تلف العصب البصري ، قد يؤدي إلى عدم وضوح الرؤية .

زيادة الحساسية للضوء

قد يصبح بعض الأشخاص المصابين بالجلوكوما أكثر حساسية للضوء أو يعانون من هالات حول الأضواء.

التعرف على أعراض الجلوكوما أمر بالغ الأهمية للكشف المبكر والعلاج ، من المهم ملاحظة أن هذه الأعراض قد لا تكون موجودة في المراحل المبكرة من المرض أو يمكن التغاضي عنها بسهولة ومن ثم ، فإن فحوصات العين المنتظمة ضرورية للكشف عن الجلوكوما قبل حدوث فقدان كبير في الرؤية.

أنواع الجلوكوما

مع تقدم المرض، يمكن أن يتسبب في تلف لا رجعة فيه للعصب البصري ، مما يؤدي إلى فقدان البصر، هناك أنواع مختلفة من الجلوكوما ، بما في ذلك الزرق مفتوح الزاوية الأولي ، والزرق انسداد الزاوية ، والزرق ذو التوتر الطبيعي ، ولكل منها عوامل خطر وخصائص مختلفة.

تشخيص وعلاج الجلوكوما

يتضمن تشخيص الجلوكوما فحصًا شاملاً للعين ، والذي يتضمن قياس ضغط العين ، وتقييم العصب البصري ، وتقييم فقدان المجال البصري، قياس التوتر هو اختبار شائع يستخدم لقياس ضغط العين ، بينما يوفر تنظير العين والتصوير المقطعي البصري (OCT) صورًا مفصلة للعصب البصري لاكتشاف أي ضرر، يتم إجراء اختبارات المجال البصري لتحديد مدى فقدان الرؤية المحيطية ، وهي السمة المميزة للزرق.

بمجرد التشخيص، فإن الهدف من العلاج هو تقليل ضغط العين ومنع المزيد من تلف العصب البصري، يمكن أن يعمل العلاج المبكر على وقف الضرر وحماية رؤيتك، تشمل خيارات علاج الجلوكوما قطرات العين والأدوية عن طريق الفم والعلاج بالليزر والجراحة.

تساعد قطرات العين، على خفض ضغط العين عن طريق تحسين تصريف السوائل أو تقليل إنتاج السوائل، يمكن وصف الأدوية عن طريق الفم في الحالات التي تكون فيها قطرات العين غير فعالة.