جولة ترويجية للمنطقة الاقتصادية والمطورين الصناعيين لجذب استثمارات هندية

كتب مدحت عادل

في إطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية بجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المتنوعة، وضمن سعي المنطقة الاقتصادية لتوطين الصناعات المستهدفة في استراتيجية المنطقة 2020/2025، غادر صباح اليوم وليد جمال الدين رئيس الهيئة الاقتصادية القاهرة، ووفد مرافق له، متجهاً إلى العاصمة الهندية نيودلهي لطرق أبواب الاستثمارات الهندية وبحث التعاون مع كبرى الشركات لإقامة مشروعات هندية متنوعة داخل الموانئ والمناطق الصناعية التابعة.

وتعد هذه الزيارة هي المحطة الترويجية الثالثة للمنطقة الاقتصادية في القارة الآسيوية بهدف استقطاب الشركات العاملة في قطاعات عديدة أبرزها الطاقة والبنية التحتية والبتروكيماويات والصناعات الثقيلة وكذلك شركات الوقود الأخضر، وكذا بحث سبل التعاون مع بعض الموانئ لتعزيز العمل المشترك في مجال اللوجستيات.

وفي هذا السياق، قال رئيس المنطقة الاقتصادية أن هذه الزيارات الخارجية تأتي ضمن الخطة الترويجية التي تستهدفها المنطقة خلال العام الحالي لعرض الفرص الاستثمارية للمنطقة والتعريف بها خارجياً كأحد المراكز الاقتصادية الواعدة والتي تعد بمثابة النافذة الرئيسية للأسواق الإفريقية أمام جميع المستثمرين فضلاً عن تمتعها بموقع جغرافي على ضفتي قناة السويس أهم مجرى ملاحي عالمي.

وعلى جانب آخر، أشار إلى التنسيقات الخاصة بهذه الجولة حيث التواصل الدائم خلال الأيام الماضية مع وائل حامد سفير جمهورية مصر العربية لدى الهند، للعمل على تنسيق قدر كبير من اللقاءات مع كبرى الشركات الهندية واستقطاب الصناعات المستهدفة لموانئ ومناطق الهيئة، ولقاءات مع بعض المسئولين الرسميين ، خاصة بعد تواجد بعض المشروعات الهندية داخل منطقة السخنة خلال العام الحالي، ممثلة في شركة فليكس لإنتاج البولي إيثيلين ومجموعة أبادوس للمستحضرات التجميلية، فضلاً عن التنسيق مع الوزير المفوض التجاري مصطفى شيخون بالعاصمة نيودلهي، لافتاً إلى أن هذه الزيارة مختلفة في أهدافها الترويجية حيث يرافق وفد المنطقة الاقتصادية والذي يضم الدكتور إبراهيم عبد الخالق نائب رئيس الهيئة لشئون الاستثمار وأماني عيسوي مستشار الهيئة للعلاقات الدولية ونادر كامل مدير عام مساعد علاقات المستثمرين، بعض من المطورين الصناعيين للمنطقة من شركات أوراسكوم للمناطق الصناعية والسويدي للتنمية الصناعية بالسخنة وممثل ٍعن شركة شرق بورسعيد للتنمية.

وتأتي هذه الزيارة أيضاً بعد لقاء مشترك بين رئيس المنطقة الاقتصادية وأجيت جوبتيه سفير دولة الهند لدى القاهرة، في إطار الاستعدادات للجولة الترويجية التي تضم لقاءات عديدة لشركات هندية كبرى عاملة في قطاعات متنوعة مابين العاصمة الهندية نيودلهي ومدينة مومباي.