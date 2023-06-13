43 مشروعا تحصل على موافقات مبدئية بالمناطق الصناعية لقناة السويس

كتب: مدحت عادل

تجرى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مفاوضات حول 4 مشروعات جديدة بميناءى شرق بورسعيد والعين السخنة بإجمالى أطوال أرصفة 4074 مترا، بينما حصل 43 مشروعاً بالمناطق الصناعية على موافقة مبدئية لحين استكمال الدراسات الفنية، تبلغ استثمارات 13 مشروع منها نحو 1.6 مليار دولار و30 مشروعا بلغت استثماراتها نحو 3 مليار جنيه.

وتأتى هذه المفاوضات بعد نجاح المنطقة الاقتصادية فى التعاقد على استثمارات بالموانئ التابعة قيمتها 1.3 مليار دولار وأخرى بتكاليف استثمارية 1.23 مليار جنيه، فى الفترة "2022/2023" بإجمالى 6 مشروعات بأطوال أرصفة 4455 متر، وساحات تداول بإجمالى 2.8 مليون متر مربع، متضمنة محطتين واحدة للحاويات وأخرى متعددة الأغراض بالإضافة لمنطقة لوجستية بميناء شرق بورسعيد ومحطة حاويات بالسخنة وصوامع للأسمنت فى مينائى غرب بورسعيد والعريش.

وتشهد الفترة الحالية نشاطا كبيرا للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، من أجل جذب مزيدا من الاستثمارات الأجنبية لمصر، وهو ما ترتب عليه وصول عدد الموافقات النهائية الصادرة من الهيئة لصالح الاستثمارات الصناعية إلى 46 مشروعا فى قطاعات متنوعة فى الفترة من يوليو 2022 حتى مايو 2023، بتكاليف استثمارية بلغت 1.2 مليار دولار لنحو 15 مشروع و2.4 مليار جنيه تكاليف استثمارية لنحو 31 مشروعاً.

ووافق مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على مشروعات استثمارية جديدة ضمن القطاعات الصناعية المستهدفة، ومن بينها مشروع لشركة شانجاى شينجدا الصينى لصناعة الملابس الجاهزة وهو الأول من نوعه فى منطقة القنطرة غرب الصناعية باستثمارات 40 مليون دولار على مرحلتين يتم تصدير منتجاته بالكامل للسوق الأمريكى بطاقة إنتاجية 43 مليون قطعة سنوياً، كما وافق المجلس على إقامة أول مجمع صناعى لإنتاج الفولاذ فى المنطقة الصناعية بشرق الإسماعيلية وهو الأول من نوعه فى هذه المنطقة، باستثمارات تبلغ 610 مليون دولار بمساحة إجمالية 1.2 مليون متر مربع.

وتضمنت الموافقات أيضا مشروع شركة كونكريت بلس لتصنيع الإطارات على مساحة 400 ألف متر مربع بمنطقة السخنة داخل المطور شركة التنمية الرئيسية الذراع الاستثمارى للهيئة الاقتصادية، باستثمارات 750 مليون يورو ويستهدف إنتاج 2.4 مليون إطار سنوياً لمركبات النقل والسيارات الملاكي.