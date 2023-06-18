جوزيب بوريل يؤكد ضرورة دعم مصر لاستقبالها عشرات الألاف اللاجئين السودانيين

كتب أحمد جمعة

أكد جوزيب بوريل الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، نائب رئيس المفوضية الاوروبية أن المباحثات مع وزير الخارجية تطرقت لعديد من القضايا المشتركة بين الجانبين، موضحا أن مصر والاتحاد الأوروبي يمكنهما تحقيق اعلى مستوى من التعاون، مشيرا إلى لقائه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي والامين العام للجامعة العربية ووزير الدفاع الفريق محمد زكي.

أوضح بوريل في مؤتمر صحفي مشترك مع الوزير سامح شكري أن العلاقات بين مصر والاتحاد الاوروبي تجلب المصالح بين الجانبين، مشيرا إلى أن الاتحاد الاوروبي يسعى لتطوير العلاقات ومنها مثلا ملف الطاقة المتجددة، موضحا أن الاتحاد الاوروبي يسعى لتعزيز التعاون المشترك والوصول لافضل نتيجة ممكنة.

لفت إلى ان العلاقات القائمة على المستوى الاقتصادي هامة ويتطلع الاتحاد الاوروبي للاستثمار في مزيد من المشروعات، موضحا أن الاتحاد الاوروبي ومصر لديهما رؤية وحوار نسعى لتحقيقه.

وعن الوضع في السودان، اكد بوريل أن الازمة السودانية أحد أهم الملفات للجانب المصري الذي يستضيف عشرات الالاف من اللاجئين السودانيين، مشددا على ضرورة مساعدة مصر في هذا الاطار، مشيرا إلى كرم الشعب المصري في استضافة السودانيين النازحين بسبب الازمة.

شدد على اهمية وضع إطار لايجاد حلول لبعض الازمات، موضحا أن مصر ركنا أساسيًا عندما يتعلق الأمر بالقارة الافريقية لان مصر دورها أساسي في حل كافة الصراعات ولا يمكن أي حل لأي أزمة دون توافق بين كافة الاطراف.

وأكد بوريل وجود دور رئيسي للاتحاد الاوروبي في التعاون مع مصر لوضع حد لعصابات الهجرة غير الشرعية، مشيرا لادراك الاتحاد الاوروبي لهذه المخاطر وضرورة وقف عصابات الهجرة غير الشرعية وحقوق الاطفال الذين يتم استغلالهم من المهربين، موضحا أن مصر تستطيع لعب دورا بارز ومميز في هذا الاطار، مشيرا لاستضافة مصر الالاف اللاجئين من دول مجاورة لها.

عن التعاون الامني، اوضح بوريل لوجود اطار للتعاون بين مصر والاتحاد الاوروبي، موضحا ان القارة الافريقية تحتاج لتنمية ومشروعات لحل الازمات التي تواجه بعض الدول الافريقية ومنها الصومال وغيرها.

اوضح ان المباحثات تطرقت لقضية سد النهضة الاثيوبي والازمة في ليبيا والقضية الفلسطينية، مؤكدا أن نهر النيل يعد شريانا أساسيًا للدولة المصرية والاتحاد الاوروبي سيبذل المزيد من الجهود لارساء الاستقرار.

اوضح ان المباحثات تطرقت للازمة الاوكرانية الروسية الراهنة، موضحا ان مصر تلعب دورا أساسيًا ومؤثرا لحل الازمة، مشيرا الازمة التي تعاني منها بعض الدول خاصة في قطاع الازمة بعد اندلاع الازمة، موضحا لحرص الجانب الاوكراني على ارساء الاستقرار والسلام.