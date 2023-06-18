اليوم السابع
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أكرم القصاص
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تونس تدين اقتحام مجموعات مسلحة لمقر السفير التونسى فى الخرطوم

الأحد، 18 يونيو 2023 03:40 م
تونس تدين اقتحام مجموعات مسلحة لمقر السفير التونسى فى الخرطوم السودان
أ.ش.أ

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أدانت تونس بشدة إقدام مجموعات مسلحة على اقتحام مقر إقامة سفير الجمهورية التونسية في العاصمة السودانية الخرطوم، ونهب ممتلكاته والعبث بمحتوياته، في خرق جسيم لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، وتعدّ صارخ على حرمة مقرات البعثات الدبلوماسية.

وقالت وزار ة الخارجية التونسية في بيان اليوم الأحد، "إن تونس إذ تدعو إلى تتبع الجناة ومحاسبتهم، فإنها تجدد التأكيد على موقفها الثابت الداعي الى ضبط النفس والوقف الفوري للاقتتال وتغليب المصلحة العليا للشعب السوداني الشقيق"، معربة عن دعمها الكامل لكافة الجهود الإقليمية والدولية الهادفة لتثبيت الهدنة والعودة إلى الحوار للخروج من الأزمة.

 


تونس

الخرطوم

مجموعات مسلحة

السودان



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