اليوم السابع
Ads
الأحد، 18 يونيو 2023 12:40 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

توقيع الكشف الطبى على 1574 حالة خلال قافلة علاجية بقرية دير أبوحنس بالمنيا

الأحد، 18 يونيو 2023 11:36 ص
توقيع الكشف الطبى على 1574 حالة خلال قافلة علاجية بقرية دير أبوحنس بالمنيا الكشف الطبي على المواطنين
المنيا ـــ حسن عبد الغفار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بمواصلة العمل في خطة القوافل الطبية العلاجية التي تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لدعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجاً.
 
جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير أعده الدكتور محمد حسانين وكيل وزارة الصحة، بشأن تنفيذ قافلة طبية على مدار يومى 14 و15 يونيو الجاري بقرية دير أبوحنس بمركز ملوى، حيث تم توقيع الكشف الطبى علي 1574 حالة في 7 تخصصات (الباطنة، الأطفال، الجراحة، النساء، الجلدية، تنظيم الأسرة، الأسنان)، وذلك ضمن إجراءات وقائية مشددة، و تم صرف العلاج لهم بالمجان ، ومنها 294 حالة جراحة ، 391 أطفال ، 221 باطنة ، 60 نساء وتنظيم الأسرة، 108 قلب ، 179 رمد ، 183 جلدية ، 138 أنف وأذن ، إلى جانب إجراء 115 تحليلاً متنوعاً ، و حالة موجات صوتية، و 5 حالات أشعة سينية و كشف مبكر للضغط والسكر لعدد 144 مترددا وتحويل 36 حالة للمستشفى لاستكمال العلاج، بالإضافة إلى عقد ندوات تثقيف صحى لعدد 162 متردداً لزيادة الوعي الصحي لدى المواطنين.

مديرية الصحة

قوافل طبية

حياة كريمة

اخبار المنيا

محافظة المنيا



الموضوعات المتعلقة

وكيل شباب ورياضة الأقصر يتسلم نادى المساوية الرياضى بعد تطويره ضمن حياة كريمة

الأحد، 18 يونيو 2023 11:02 ص

تطوير فى كل مناحى الحياة.. اعرف أهداف حياة كريمة فى محافظات مصر.. فيديو

الأحد، 18 يونيو 2023 10:11 ص

"أسنان القاهرة" تنظم قافلة طبية بالتنسيق مع "حياة كريمة" فى الهرم بالجيزة

الأحد، 18 يونيو 2023 09:06 ص

حياة كريمة فى أسوان.. إنشاء كوبرى السيل بقياسات عالمية ورفع كفاءة طريقى كيما والسماد

الأحد، 18 يونيو 2023 05:00 ص

قرى قنا تحصد إنجاز حياة كريمة بنسب 100%.. وحدة للتضامن بالحمر والجعافرة وانتهاء وحدة صحية بالمفرجية.. مجمع خدمات حكومية بقرية خزام لخدمة آلاف المواطنين.. و5 عمارات لسكن كريم ضمن 10 عمارات لمركز قوص

الأحد، 18 يونيو 2023 04:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة