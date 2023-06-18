توقيع الكشف الطبى على 1574 حالة خلال قافلة علاجية بقرية دير أبوحنس بالمنيا

المنيا ـــ حسن عبد الغفار

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بمواصلة العمل في خطة القوافل الطبية العلاجية التي تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة، ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " لدعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجاً.

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير أعده الدكتور محمد حسانين وكيل وزارة الصحة، بشأن تنفيذ قافلة طبية على مدار يومى 14 و15 يونيو الجاري بقرية دير أبوحنس بمركز ملوى، حيث تم توقيع الكشف الطبى علي 1574 حالة في 7 تخصصات (الباطنة، الأطفال، الجراحة، النساء، الجلدية، تنظيم الأسرة، الأسنان)، وذلك ضمن إجراءات وقائية مشددة، و تم صرف العلاج لهم بالمجان ، ومنها 294 حالة جراحة ، 391 أطفال ، 221 باطنة ، 60 نساء وتنظيم الأسرة، 108 قلب ، 179 رمد ، 183 جلدية ، 138 أنف وأذن ، إلى جانب إجراء 115 تحليلاً متنوعاً ، و حالة موجات صوتية، و 5 حالات أشعة سينية و كشف مبكر للضغط والسكر لعدد 144 مترددا وتحويل 36 حالة للمستشفى لاستكمال العلاج، بالإضافة إلى عقد ندوات تثقيف صحى لعدد 162 متردداً لزيادة الوعي الصحي لدى المواطنين.