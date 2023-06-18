توفير أدوات كهربائية وأثاث لمنة الله الأولى على إعدادية كفر الشيخ

كفر الشيخ - محمد سليمان

أكدت منة الله عماد، الطالبة الأولى في إعدادية كفر الشيخ، أنها تسلمت أجهزة كهربائية وأثاث منزل، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وجرى فرش الشقة التي تقطنها بمدينة الحامول.

وأضافت منة الله، أنها تتوجه بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على توجيهاته بدعمها، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، لتوفير مشتملات الوحدة السكنية التي تقطنها التي كانت خالية من الأثاث، وكانت تنام على مرتبة على الأرض، وتذاكر على جردل، وتفترش البلاط.

وقالت منة الله، إن ما وفرته المحافظة لها بوتاجاز وثلاجة وغسالة وشاشة تلفزيون وأنتريه، وحجرة نوم، وأنها تنتظر اعلان مدرسة استيم لتشارك في الامتحانات التي تجريها الوزارة، لتلتحق بها، إضافة لتواصلها مع مؤسسة حياة كريمة، والأكاديمية الوطنية لتدعيمها طوال فترة تعليمها، حتى المرحلة الجامعية، كما وجه بذلك الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، قد استقبلت أسرة الطالبة منة الله عماد، الأولى على مستوى المحافظة، في الشهادة الإعدادية، مؤكداً سعادته بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بدعم منة الله، اجتماعيا وتعليمياً، وحسن استقبال مؤسسة حياة كريمة لها، والأكاديمية الوطنية، لمنةالله وأسرتها.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، عقب ظهور نتيجة الإعدادية تواصل مع الأوائل وأسرهم، لتهنئتهم لتفوقهم، مشيراً إلى أن منة الله مرت بظروف صعبة إلا أنها مصممة على النجاح، وتمكنت من مواجهة الحياة، وتأقلمت مع تلك الظروف، بمنزل بلا أثاث، وواجهت حياة أسرتها بمزيد من الاجتهاد والتفوق، وجاءت مبادرة الرئيس سريعاً بدعم الطالبة اجتماعيا وتعليميا.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أن والدة بنتنا منة الله، لم تكن تتوقع الاستجابة السريعة من الرئيس، مشيراً أن هناك عدد من المشاركات المجتمعية تواصلت لمساعدة الطالبة، إضافة لإجماع أجهزة الدولة لمساعدة منة، وتم تجهيز أثاث المنزل، إضافة إلى الأجهزة الكهربائية، بالإضافة للمبادرة الرئاسية لاستكمال حياتها اجتماعيا وتعليميا، مثلها مثل المكافحين أمثالها، فالدولة بأجهزتها بتوجيهات الرئيس مهتمة ببنتنا، لأحداث رد فعل لتفوقها، مؤكداً أن التواصل مستمرة مع منة الله، في كل مشكلة تواجهها.

ومن جانبها أعربت منة الله وأسرتها عن شكرهم للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للاستجابة السريعة والدعم المقدم لها ولأسرتها، كما عبرت عن سعادتها بالاتصال الهاتفي من السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس، وما شعرت به من كلمات من أم لأبنتها تدعمها وتشجعها، وتشعرها بمكانتها، وتلك الكلمات ستدفعها لمزيد من التفوق، لتكون مواطنة تبذل كل مافي طاقتها في سبيل وطنها، لأن التقدير من الرئيس وزوجته، لا يمكن وصف أثره عليه وعلى أسرتها.

كما عبرت منة الله وأسرتها عن سعادتهم بحسن استقبال محافظ كفر الشيخ لها، وما قدمه من دعم لها، وتوفير أثاث يليق بحياة كريمة لاسرتها، وأجهزة كهربائية، موجهة الشكر لكل من ساهم في دعمها بدءا من الرئيس والسيدة حرمه، ومؤسسة حياة كريمة، والأكاديمية الوطنية، ومحافظ كفر الشيخ.



الانترية التي وفرته المحافظة



الانترية الذي تم توفيره



توفير اثاث لائق بمنة الله



توفير الاجهزة الكهربائية لمنة الله



جانب من مقابلة المحافظة لمنة الله



سعادةنة الله بتوفير اثاث لها



محافظ كفر الشيخ مع أسرة منة الله



محافظ كفر الشيخ يتقبل الطالبة منة اللع عماد



منة الله بجوار الادوات الكهربائية_1



منة الله تسلمت الاجهزة الكهربائية



منة الله ووالدتها عقب تسلمهم أثاث المنزل