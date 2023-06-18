تعليم دمياط: غرفة العمليات لم تتلق شكاوى بامتحان اللغة العربية للثانوية العامة

دمياط- معتز الشربينى

ترأس المهندس "على عبد الرؤوف" وكيل التربية و التعليم بدمياط ، غرفة العمليات الرئيسية بديوان المديرية، بحضور عبد العليم جمعة وكيل المديرية ورئيس اللجنة الثلاثية وكامل أعضاء اللجنة.

وأكد "عبد الرؤوف"، أنه يؤدي 6138 طالبا وطالبة شعبة علمى علوم 2368 طالبا وطالبة شعبة علمى رياضة 4544 طالبا وطالبة الشعبة الأدبية، امتحان اللغة العربية وذلك داخل 41 لجنة امتحانية علي مستوى المحافظة.

وأوضح "وكيل الوزارة"، أن الغرفة تابعت منذ الصباح الباكر وصول أسئلة الامتحانات الي اللجان الإمتحانية في المواعيد المحددة وسط إجراءات أمنية مكثفة وانتظام دخول الطلاب للجان في سهولة ويسر مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، مشيرا إلى أن غرفة العمليات الرئيسية بديوان المديرية لم تتلق أية شكاوى بشأن امتحان اليوم.

وكانت مديرية التربية والتعليم بدميـاط، قد انتهت من كل الاستعدادات الخاصة بعقد امتحانات الثانوية العامة 2023 من حيث جاهزية المدارس التى ستكون بها لجان الامتحانات، وجاهزية الاستراحات المعدة لاستقبال رؤساء اللجان، والمراقبين الأوائل، والملاحظين بجميع الإدارات التعليمية والتأمين خلال فترة انعقاد الامتحانات، وتستمر حتى يوم فى الخميس الموافق ١٣ يوليو.

يأتي ذلك بناء على توجيهات الاستاذ الدكتور "رضا حجازي" وزير التربية والتعليم والاستاذة الدكتورة "منال عوض" محافظ دمياط بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب والمعلمين والقائمين بالملاحظة والتنسيق المستمر بين الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية المختلفة لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة بما يضمن سير امتحانات الثانوى العام بانتظام.