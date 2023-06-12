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الإثنين، 12 يونيو 2023 02:08 م
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وكيل تعليم دمياط: لم نتلق أى شكاوى من امتحانات الثانوية العامة

الإثنين، 12 يونيو 2023 01:08 م
وكيل تعليم دمياط: لم نتلق أى شكاوى من امتحانات الثانوية العامة غرفة العمليات
دمياط معتز الشربينى

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ترأس المهندس "على عبد الرؤوف" وكيل التربية والتعليم بدميـاط،  غرفة العمليات الرئيسية بديوان المديرية، بحضور عبد العليم جمعة وكيل المديرية ورئيس اللجنة الثلاثية وكامل أعضاء اللجنة.
 
وانطلقت اليوم الأثنين امتحانات الثانوية العامة فى مدارس دمياط، وأكد "عبد الرؤوف" أنه يؤدي الامتحانات 6138 طالبا وطالبة شعبة علمى علوم 2368 طالبا وطالبة شعبة علمى رياضة 4544 طالبا وطالبة الشعبة الأدبية، امتحاني التربية الدينية والتربية الوطنية وذلك داخل 40 لجنة امتحانية علي مستوى المحافظة.
 
وأوضح "وكيل الوزارة" أن الغرفة تابعت منذ الصباح الباكر وصول أسئلة الامتحانات الي اللجان الإمتحانية وسط إجراءات أمنية مكثفة ودخول الطلاب للجان في سهولة ويسر مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، مشيرا أن غرفة العمليات الرئيسية بديوان المديرية لم تتلق أية شكاوى بشأن امتحانات اليوم.
 
وكانت مديرية التربية والتعليم بدميـاط، قد انتهت من كل الاستعدادات الخاصة بعقد امتحانات الثانوية العامة ٢٠٢٣م من حيث جاهزية المدارس التى ستكون بها لجان الامتحانات، وجاهزية الاستراحات المعدة لاستقبال رؤساء اللجان، والمراقبين الأوائل، والملاحظين بجميع الإدارات التعليمية والتأمين خلال فترة انعقاد الامتحانات، وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 13 يوليو.
 
 
يأتي ذلك بناء على توجيهات  الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والاستاذة الدكتورة "منال عوض" محافظ دمياط بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب والمعلمين والقائمين بالملاحظة والتنسيق المستمر بين الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية المختلفة لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة بما يضمن سير امتحانات الثانوى العام بانتظام.
 

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