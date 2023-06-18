تعليم الوادى الجديد: 1998 طالبا أدوا امتحان اللغة العربية دون شكاوى

أكد سيد عبد العزيز عطية، وكيل التعليم بالوادى الجديد، أن غرفة العمليات المشكلة بديوان عام المديرية استأنفت أعمالها اليوم الأحد فى متابعة امتحانات شهادة الثانوية العامة 2022 - 2023م.

وأدى الطلاب الامتحان بمادة اللغة العربية لمدة 3 ساعات بدأت التاسعة صباحا وانتهت الثانية عشر ظهرا دون رصد شكاوى أو مخالفات.

واطمأن مدير التعليم بالمحافظة من خلال التواصل مع غرف العمليات المشكلة بالإدارات التعليمية على تواجد جميع المعنيين بأعمال الامتحانات داخل لجان السير ومتابعة دخول الطلاب للجان وسط إجراءات أمنية مشددة وتكاتف كافة الجهود لتوفير الجو الآمن والمناسب للطلاب، حيث جرى تجهيز 11 لجنة موزعة على الادارات التعليمية الخمس بالمحافظة لاستقبال نحو 1998 طالبا وطالبة بالشعبة العامة.

ووجه وكيل التعليم بالمحافظة رسالته للسادة أولياء الأمور بعدم التزاحم امام اللجان تجنبا لإثارة أى قلق أو توتر فى نفوس الطلاب خلال تأدية الامتحان وحرصا على مصلحتهم، متمنيا لجميع طلاب المحافظة التوفيق والنجاح.