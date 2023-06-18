تعرف على عروس البحر "الدوجونج" أغرب الثدييات المائية بالبحر الأحمر؟.. صور

البحر الأحمر - عماد عرفة

يعتبر عروس البحر " الدوجونج " من الثدييات البحرية التي تعيش في المياه الدافئة والضحلة في مناطق معينة من العالم، بما في ذلك البحر الأحمر، وتتميز الدوجونج بجسم كبير وثقيل ورأس صغير وذيل عريض، وهو حيوان طافي على سطح الماء يتميز بجسمه الأسود أو الرمادي اللون.

كشف الباحث البيئى عبد الله عابد، أن حياة الدوجونج تعتمد على الأعشاب البحرية والنباتات، ويتغذى عليها عن طريق حركات رشيقة لجمعها من قاع البحر، ويعد الدوجونج حيواناً اجتماعياً، حيث يعيش عادةً في مجموعات صغيرة ويتواصل مع أفراد المجموعة باستخدام الأصوات والحركات.

واضاف الباحث البيئي أن الدوجونج يتغذى على الأعشاب البحرية والنباتات، ويعتبر نظام غذائه نباتياً بشكل رئيسي، يقوم الدوجونج بحركات رشيقة في المياه الضحلة لجمع الأعشاب البحرية والنباتات من قاع البحر، ويمكن أن يتناول حوالي 40 كيلوغراماً من النباتات يومياً.

أما بالنسبة للتكاثر، فيتم تكاثر الدوجونج بواسطة الولادة الحية، حيث تلد الأنثى صغيراً واحداً بعد فترة حمل تستمر لمدة تتراوح بين 8 و14 شهراً. ويظل الصغير مع والدته لمدة تصل إلى سنتين، حتى يتمكن من الاستقلالية ويصبح قادراً على البحث عن الغذاء بمفرده.