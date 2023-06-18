تعرف على تفاصيل النتيجة الكاملة لانتخابات الغرفة التجارية بالبحيرة

البحيرة- ناصر جودة

أعلنت اللجنة المشرفة علي إنتخابات الغرفة التجارية بمحافظة البحيرة نتيجة فزر أصوات الناخبين في انتخابات الغرفة التجارية بالمحافظة التي أجريت أمس السبت داخل 6 مقار انتخابية موزعة على مراكز المحافظة .

والفائزين هم :

1- مصطفى احمد محمد بدر، 1358 صوتا.

2- محمد صبحب عبد العزيز بصل، 1309 أصوات.

3- عاطفعبد المعطي أحمد فراج، 1245 صوتا.

4- مجدى محمود كمال الصيرفى، 1157 صوتا.

5- محمد شعبان الشريف، 1081 صوتا.

6- صلاح عبد المقصود قنطوش، 1070 صوتا.

7- أسامة فرغلى 1052صوتا.

8- عبدالله احمد عبد الله تعيلب 1046صوتا.

وكانت انتخابات الغرفة التجارية بالبحيرة قد شهدت إقبالا كبيرا من قبل أعضاء الجمعية العمومية خاصة بمقر إدارة الغرفة التجارية بمدينة دمنهور.

وتنافس قائمتان فى انتخابات الغرفة التجارية وهما قائمة العطاء وقائمة الأمل بالإضافة إلى مرشحين من خارج القائمتين هما حسن الحسيني ووليد الغرباوي.

وضمت قائمة العطاء كلا من: فتحي مرسي، كفر الدوار، رئيس مجلس الغرفة السابق، وعاطف فراج، دمنهور، عضو المجلس الحالي، ومحمد صفار، إدكو، ناصر فيالة، كفر الدوار، على العجواني، رشيد، عبدالله أحمد تعلب، المحمودية، أسامة الصعيدى، دمنهور، صلاح قنطوش، شبراخيت.

وفيما ضمت قائمة الأمل كلًا من: أحمد عطية توتو، إدكو، أشرف إبراهيم سرحان، كفر الدوار، رأفت السقا، الدلنجات، مجدي محمود الصيرفي، إيتاي البارود، محمد شعبان الشريف، شبراخيت، محمد صبحي بصل، دمنهور، محمد فؤاد حمد، حوش عيسي، مصطفي أحمد بدر، المحمودية.