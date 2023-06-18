اليوم السابع
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تعرف على أسماء الناجحين في انتخابات الغرفة التجارية فى كفر الشيخ

الأحد، 18 يونيو 2023 06:27 م
تعرف على أسماء الناجحين في انتخابات الغرفة التجارية فى كفر الشيخ المهندس حاتم عبدالعفار رئيس الغرفة التجارية بكفر الشيخ
كفر الشيخ - محمد سليمان

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أسفرت نتيجة انتخابات الغرفة التجارية بكفر الشيخ، عن فوز كل بحسب ترتيب الأعلى حصولا على الأصوات كل من المهندس حاتم السعدي عبدالغفار، وحصل على 3567 صوتًا، والمهندس حجازي الشراكي وحصل على 3479 صوتًا، والدكتور علاء إبراهيم ريحان وحصل على 3259 صوتًا.

كما حصل أسامة عتمان على 3223 صوتًا، والكيميائي عبدالعال يوسف سليمة، وحصل على 3044 صوتًا، ومحمد السيد الجراحي، وحصل على 3015 صوتًا، ومحمد صلاح دشيشة، وحصل على 2883 صوتًا، وفؤاد عمرو، وحصل على 2868 صوتًا.

جدير بالذكر أن أعضاء الجمعية العمومية للغرفة التجارية بمحافظة كفر الشيخ، الذين يحق لهم التصويت في هذه الانتخابات 26 ألفاً و 400 ناخباً، وتجرى الانتخابات في 13 لجنة على مستوى المحافظة، تحت إشراف وزارة التجارة والصناعة.

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