تعرف على أسماء الناجحين في انتخابات الغرفة التجارية فى كفر الشيخ

كما حصل أسامة عتمان على 3223 صوتًا، والكيميائي عبدالعال يوسف سليمة، وحصل على 3044 صوتًا، ومحمد السيد الجراحي، وحصل على 3015 صوتًا، ومحمد صلاح دشيشة، وحصل على 2883 صوتًا، وفؤاد عمرو، وحصل على 2868 صوتًا.

جدير بالذكر أن أعضاء الجمعية العمومية للغرفة التجارية بمحافظة كفر الشيخ، الذين يحق لهم التصويت في هذه الانتخابات 26 ألفاً و 400 ناخباً، وتجرى الانتخابات في 13 لجنة على مستوى المحافظة، تحت إشراف وزارة التجارة والصناعة.