تشريح جثمان شاب لقى مصرعه إثر تلقيه طعنة نافذة على يد آخر بالدقهلية

الدقهلية - محمدالحبشى

بدأ الطب الشرعى بمشرحة مستشفى المنصورة الدولى، تشريح جثمان شاب لقى مصرعه إثر تلقيه طعنة نافذة على يد آخر خلال مشاجرة بينهما، وذلك بقرية العزيزة التابعة لمركز المنزلة، بمحافظة الدقهلية.

وكان مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة المنزلة، بمقتل شاب بطعنة نافذة على يد آخر بقرية العزيزة دائرة المركز.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز لمكان البلاغ، وبالفحص تبين مصرع "ا.أ"، 23 سنة، مقيم بالعزيزة، وذلك بعدما سدد له المتهم طعنة نافذة من سلاح أبيض خلال مشاجرة، وذلك على إثر خلافات قديمة بينهما، وجرى ضبط المتهم.

وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى المنصورة الدولى، وبدأ الطب الشرعى تشريح الجثمان لبيان سبب الوفاة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.