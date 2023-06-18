اليوم السابع
Ads
الأحد، 18 يونيو 2023 03:05 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

بولندا تستقبل 31 ألف لاجئ أوكراني خلال 24 ساعة

الأحد، 18 يونيو 2023 02:00 ص
بولندا تستقبل 31 ألف لاجئ أوكراني خلال 24 ساعة مخيمان لاجئى أوكرانيا
ا ش ا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
أعلنت وكالة حرس الحدود البولندية، السبت، وصول 31 ألف لاجئ من أوكرانيا خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي عدد الأوكرانيين الفارين إلى بولندا منذ بداية العملية العسكرية الروسية إلى نحو 12.72 مليون لاجئ.
 
وأفادت الوكالة - حسبما نقل راديو "بولندا" في نشرته باللغة الإنجليزية - بأن نحو 25 ألفا و200 أوكراني غادروا بولندا الجمعة؛ عائدين إلى بلادهم مرة أخرى، مشيرة إلى أن إجمالي عدد الأوكرانيين العائدين إلى بلادهم وصل إلى 10.88 مليون شخص.
 
كانت بولندا قد مررت في مارس 2022، مشروع قانون يقدم حزمة دعم للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم، ويمنحهم إقامة قانونية كما يكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية.

بولندا

حرس الحدود البولندية

اوكرانيا

اخبار العالم



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة