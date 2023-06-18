اليوم السابع
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بمشاركة ممثلى وزارات و4 محافظات..

بدء فاعليات ورشة عمل البرنامج التدريبى للمشروعات الخضراء الذكية بأسوان.. صور

الأحد، 18 يونيو 2023 12:27 م
بدء فاعليات ورشة عمل البرنامج التدريبى للمشروعات الخضراء الذكية بأسوان.. صور فاعليات ورشة عمل البرنامج التدريبى للمشروعات الخضراء الذكية بأسوان
أسوان - عبد الله صلاح السبيع

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بدأت فاعليات ورشة عمل الدورة الثانية من البرنامج التدريبى للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، فى محافظة أسوان، بمشاركة محافظات "أسوان والأقصر وقنا وسوهاج"، بحضور أشرف عطية، محافظ أسوان، وغادة أبو زيد، نائب محافظ أسوان، وفاطمة إبراهيم، السكرتير العام للمحافظة، وممثلى الوزارات والمحافظات المختلفة.
 
تأتى فاعليات البرنامج التدريبى، الذى استضافته محافظة أسوان بديوان عام المحافظة، فى إطار الجهود المبذولة لتطبيق الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ وفقاً لرؤية مصر 2030 ، وتحقيق التنمية المستدامة لتحسين نوعية الحياة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.
 
يشار إلى أن البرنامج التدريبى يأتى لمناقشة ومراجعة كافة المشروعات الخضراء والذكية عبر المنصة الإلكترونية للمبادرة http://www.sgg.eg واختيار أفضل هذه المشروعات المشاركة فى الدورة الثانية لهذه المبادرة الوطنية، على أن تتوافر فيها عناصر النجاح، وتكون بدأ تنفيذها بالفعل على أرض الواقع.
 
وتتنوع فئات المشروعات المتقدمة إلى 6 فئات، لضمان تكافؤ الفرص لجميع المشاركين كل فى فئته، وهى فئات: المشروعات كبيرة الحجم، وفئة المشروعات المتوسطة، وفئة المشروعات المحلية الصغيرة، وفئة المبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح، وأيضاً فئة المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة، وفئة المشروعات المقدمة من الشركات الناشئة.
 
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فاعليات-ورشة-عمل-البرنامج-التدريبى-للمشروعات-الخضراء-الذكية-بأسوان-(3)
 
فاعليات-ورشة-عمل-البرنامج-التدريبى-للمشروعات-الخضراء-الذكية-بأسوان-(4)
 
فاعليات-ورشة-عمل-البرنامج-التدريبى-للمشروعات-الخضراء-الذكية-بأسوان-(5)
 
فاعليات-ورشة-عمل-البرنامج-التدريبى-للمشروعات-الخضراء-الذكية-بأسوان-(6)
 
فاعليات-ورشة-عمل-البرنامج-التدريبى-للمشروعات-الخضراء-الذكية-بأسوان-(7)

 


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