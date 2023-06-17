المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تعقد ورشة تدريبية بالفيوم

كتبت أسماء أمين

عقدت المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بالتعاون مع محافظة الفيوم وبحضور المشاركين من محافظة بني سويف والمنيا، ورشة تدريبية في إطار مجموعة الورش التدريبية التي تعقدها المبادرة بعدد من المحافظات بهدف التوعية بأهدافها وفئاتها ومعايير ترشح المشروعات بالدورة الثانية والمتاح التقدم لها حاليا من خلال الموقع الإلكتروني للمبادرة www.sgg.eg.

جاءت الورشة التدريبية بحضور أحمد الليثي، باحث بالمكتب الفني بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وأحمد لطفي، ممثل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وم. حسام شعبان، ممثل وزارة البيئة، وليلى طه قاسم، مقرر المجلس القومي للمرأة فرع الفيوم، ومحمد طلعت، عضو المجلس القومي للمرأة.

وخلال فعاليات الورشة استعرض أحمد الليثي، ممثل وزارة التخطيط فكرة المبادرة ونشأتها تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية وبقرار من السيد رئيس مجلس الوزراء، مشيرا إلى أن الهدف الرئيسي من المبادرة هو إيجاد أفكار وحلول من الواقع المحلي في المحافظات من أجل حل مشكلات البيئة وتغير المناخ، لافتا إلى الفئات الست للمبادرة ومعايير الترشح لها.

من جانبه استعرض أحمد لطفي، ممثل وزارة الاتصالات الشروط الواجب توافرها بكل مشروع، ومراحل تقييم المشروعات بداية من التقييم الإلكتروني الذي يتم فيه فرز المشروعات إلكترونيا وبحث مدى مطابقتها للمعايير، ثم تقييم اللجان التنفيذية بالمحافظات واختيار المشروعات الـ 6 بكل محافظة لتصل إلى 162 مشروع على مستوى الجمهورية، لتأتي بعد ذلك مرحلة لجنة التحكيم الوطنية برئاسة الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ، ليتم اختيار عدد 18 مشروع من المشروعات الـ 162 على مستوى الجمهورية. كما استعرض تخصصات المشروعات المستهدفة والتي تصل إلى أكثر من 15 تخصص، ومعايير الترشح للمشروعات.

كما استعرض م. حسام شعبان، ممثل وزارة البيئة ماهية المشروعات الخضراء، وهي المشروعات صديقة البيئة والذي يحقق مبدأ الإنتاج والاستهلاك المستدام، مشيرا إلى معايير تقييم المشروعات الخضراء

وأشارت ليلى طه قاسم، مقرر المجلس القومي للمرأة فرع الفيوم إلى معايير الترشح لفئة المشروعات المتعلقة بالمرأة، مشيرة إلى المشروعات الثلاثة الفائزة بتلك الفئة في الدورة الأولى من المبادرة وهي مشروع تصميم قاطع ثلاثي الأبعاد من إعادة تدوير النفايات الإلكترونية بمحافظة الإسكندرية والفائز بالمركز الأول، ومشروع الخردة باب رزق بمحافظة القاهرة والفائز بالمركز الثاني، ومشروع صاحبات اليد الذهبية بمحافظة الفيوم والفائز بالمركز الثالث. كما أكد محمد طلعت عضو المجلس القومي للمرأة أهمية تمكين المرأة، مستعرضا المعيار السادس من معايير تقييم المشروعات وهو معيار تمكين المرأة والمشروعات الخضراء الذكية.

شهدت الورشة التدريبية عرض د. سمر سعيد، الفائزة في الدورة الأولى من المبادرة بفئة مشروعات المرأة عن مشروع مبادرة صاحبات اليد الذهبية/ مخلفات نخل البلح.