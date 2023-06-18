اليوم السابع
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بدء الأنشطة الصيفية للتعليم الابتدائى والبرنامج العلاجى لطلاب إعدادية الوادى الجديد

الأحد، 18 يونيو 2023 06:02 م
بدء الأنشطة الصيفية للتعليم الابتدائى والبرنامج العلاجى لطلاب إعدادية الوادى الجديد الأنشطة الصيفية للتعليم الابتدائى
الوادي الجديد- ماهر البهنساوي

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أعلن سيد عبد العزيز عطية وكيل التعليم بالوادى الجديد، اليوم الأحد، عن إنطلاق فعاليات خطة الأنشطة الصيفية للتعليم الابتدائى تحت شعار "هيا نقرأ _ معا لنتعلم" بالتعاون والتنسيق مع إدارة التعليم الإبتدائى وتوجيه الصفوف الأولى والإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة.

وقال مدير التعليم بالمحافظة أن البرنامج يستهدف تلاميذ المرحلة الابتدائية وتهدف إلى تنمية مهاراتهم بالقراءة والكتابة والرياضيات واللغة الانجليزية فضلا عن ممارسة الأنشطة الفنية المختلفة وربطها بالمهارات التعليمية وترسيخ محاور التعليم الجديدة لديهم لإعداد متعلم مبدع مبتكر محب الوطن، موجهاً جميع القائمين على العمل بضرورة التعاون وتضافر كافة الجهود لإنجاحه بما فيه مصلحة ابنائنا الطلاب وتقديم كافة سبل الدعم لهم .
 
وفى سياق متصل يستكمل قطاع التعليم بالمحافظة، فعاليات البرنامج العلاجى لتحسين مستوى طلاب المرحلة الإعدادية الذين لهم حق دخول الدور الثانى وذلك فى إطار الحرص على تقديم كافة سبل الدعم للطلاب والعمل على تحسين مستواهم الدراسى، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الإدارات التعليمية الخمس وإدارة التعليم الإعدادى وتوجيه عموم المواد الأساسية والمعلمين من ذوى الخبرات.
 
وأكد وكيل التعليم بالمحافظة، أن الخطة يجرى تنفيذها من خلال تحديد الطلاب دون المستوى فى ضوء نتائج الدور الأول للمرحلة الإعدادية 2023 كل مادة على حده والعمل على تحسين المستوى من خلال تكثيف مجموعات للتقوية وحل الأسئلة لدعم الطلاب لضمان آداء الامتحان بكل يسر وسهولة .
 
 

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