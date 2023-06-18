بايدن أمام حشد عمالى: حان الوقت ليدفع الأثرياء حصتهم العادلة من الضرائب

كتبت ريم عبد الحميد

دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى فرض الضرائب على الأغنياء، قائلا إن الوقت قد حان ليدفعوا حصتهم العادلة منها.

وقالت وكالة أسوشيتدبرس إن بايدن بعث برسالة اقتصادية شعبوية أمس السبت، خلال أول فعالية انتخابية له فى حملة إعادة انتخابه، وقال أمام حشد من أعضاء النقابات العمالية أن السياسات قد أدت إلى توفير فرص عمل ورفع الطبقة المتوسطة، والآن حان الوقت ليدفع الأثرياء حصتهم العادلة من الضرائب.

وسلط بايدن الضوء على قانون الحد من التضخم الذى وقعه العام الماضى والذى شمل حزمة إجراءات تتعلق بالمناخ والضرائب والرعاية الصحية، والقضايا التي تتعلق بجيوب الأمريكيين، التي قال مستشاروه أنها ستكون أساس دعوته لانتخابه لفترة ثانية.

وقال بايدن إنه يتطلع إلى هذه الحملة، مضيفا أنه حقق سجلا يترشح على أساسه. وقال الرئيس الأمريكي إن الاستثمارات في البنى التحتية خلقت مئات الآلاف من فرص العمل، موضحا أنه وفّر وظائف أكثر من أى رئيس فى تاريخ الولايات المتحدة.

وذكرت الوكالة أن اختيار بايدن لمدينة فيلادليفيا وبنسلفانيا، وجمهور ودود من النقابيين، فى أول فعالية انتخابية له عكس دورهما الحيوى فى حملة إعادة انتخابه. فقد كانت فيلادليفيا مقر حملته الانتخابية فى 2020، بينما كانت بنيسلفانيا واحدة من الولايات القليلة التي صوتت للجمهورى دونالد ترامب فى 2016 لكنها انقلبت لتعود إلى الديمقراطيين بعد أربع سنوات.

وقبل هذه الفعالية، اقتصر نشاط بايدن الانتخابى على جمع التبرعات حيث تحاول حملته حشد قدر كبير من التبرعات قبل نهاية الربع الثانى بنهاية الشهر الجارى، وجمع الرئيس أموالا فى منزل خاص فى جرينويتش فى كونيكتكت يوم الجمعة، وسيعقد فعاليات فى هذا السياق فى كاليفورنيا وماريلاند وإيلنوى ونيويورك.

وحضر فعالية بايدن أكثر من ألف من العمال النقابيين الذين يمثلون مهن النجارة وعمال الخدمات والعاملين فى الترفيه إلى جانب مهندسى المعدات الثقيلة، وارتدوا قمصان كتب عليها شعارات نقابتهم، وبدأوا يهتفون " دعنا نمضى يا جو" و"نريد جو"، وهى يطلون صافراتهم لمدة ساعات قبل وصول الرئيس.