اليوم السابع
Ads
الأحد، 18 يونيو 2023 11:01 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

اليوم.. مطار مرسى علم الدولى يستقبل 21 رحلة طيران دولية أوروبية

الأحد، 18 يونيو 2023 11:01 ص
اليوم.. مطار مرسى علم الدولى يستقبل 21 رحلة طيران دولية أوروبية مطار مرسى علم - أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يستقبل مطار مرسى علم الدولى اليوم الأحد، 21 رحلة طيران دولية أوربية ضمن 118 رحلة طيران تصل خلال الأسبوع بداية من أمس السبت وحتى الجمعة المقبلة، حيث يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية والأمنية على الوافدين فور وصولهم أرض المهبط. 
 
وتبين من كشوف الوصول اليومية أنه من المقرر أن تصل اليوم 5 رحلات من دولة التشيك و3 رحلات من بولندا و4 رحلات من إيطاليا ورحلة من بلجيكا، و4 رحلات من ألمانيا 3 رحلات داخلية مصرية، ورحلة من سويسرا . 
 
كما تبين من كشوف الرحلات، أن المطار يستقبل 118 رحلة طيران خلال الأسبوع تصل من 11 دولة أوربية مختلفة، أكثرها وصولا من بولندا وألمانيا والتشيك وإيطاليا، وكذلك سويسرا والنمسا وبلجيكا.
 
وتقوم السلطات المختصة بمطار مرسى علم  الدولى، بإنهاء إجراءات الوصول للسياح فور وصولهم أرض المهبط وتقديم الخدمات.
 
 

البحر الاحمر

اخبار مصر

اخبار المحافظات

مطار مرسى علم

رحلات الطيران



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة