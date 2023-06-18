المشدد 7 سنوات لعامل لاتهامه بالإتجار فى المخدرات بسوهاج

سوهاج عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأحد بمعاقبة المتهم "ا.م.ح" عامل بالسجن المشدد 7 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لاتهامه بالاتجار فى الشابو والهيروين وتعاطى المخدرات بدائرة مركز جزيرة شندويل بسوهاج .

صدر الحكم برئاسة المستشار وليد سيد الأمير وعضوية المستشارين محمد أبو القاسم محمد وأحمد عصمت الزينى بأمانة سر صلاح تمام.

تعود أحداث القضية الى عام 2022 بدائرة مركز جزيرة شندويل عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم بالاتجار فى الشابو وجوهر الميتامفيتامين والهيروين على نطاق واسع وكذالك تعاطى المخدرات، وترويجه على عملائه من المتعاطين وأصحاب الكيف وراغبى الشراء وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتم القبض على المتهم وبحوزته عدد من أكياس الشابو وتذاكر الهيروين كانت معدة للبيع وبمواجهته اعترف بالاتجار وتعاطى المخدرات وتمت إحالته الى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.