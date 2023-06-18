اليوم السابع
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الأحد، 18 يونيو 2023 04:23 م
أكرم القصاص
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المركز السورى للزلازل يرصد 8 هزات أرضية خلال 24 ساعة

الأحد، 18 يونيو 2023 04:00 م
المركز السورى للزلازل يرصد 8 هزات أرضية خلال 24 ساعة مقياس ريختر - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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أعلن المركز السوري للزلازل، تسجيل 8 هزات أرضية خلال الـ 24 ساعة الماضية.
 
وأوضح المركز - في بيان نقلته وكالة الأنباء السورية " سانا" اليوم الأحد، أن محطات الشبكة السورية للرصد الزلزالي، سجلت حتى الساعة 4.23 من صباح اليوم 3 هزات في تركيا، تراوحت شداتها ما بين 2.9 و3.7 درجات على مقياس ريختر، و3 هزات في لواء اسكندرون تراوحت شداتها ما بين 1.6 و2.5 درجة.
 
وأشار المركز إلى أن المحطات سجلت أيضاً هزة شمال غرب حماة بـ 5 كم بقدر3.0 درجة، وهزة شمال غرب اللاذقية بقدر 1.5 درجة على مقياس ريختر.

سوريا

هزات ارضية

لواء اسكندرون

اللاذقية



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