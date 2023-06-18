"المركز الإشاري" فى تعليم الأقصر فرصة لنشر ثقافة لغة الإشارة للصم وضعاف السمع

الأقصر – أحمد مرعى

فرصة جديدة وخطوة مميزة شهدتها محافظة الأقصر، بدخول "المركز الإشاري" بمقره الرئيسى بمدرسة الأمل للصم وضعاف السمع بالزناقطة الخدمة رسمياً، وذلك برعاية مديرية التربية والتعليم بالأقصر، بقيادة الدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، ووفقاً لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

وفي هذا الصدد يقول الدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، أن "المركز الإشاري" ومقره الرئيسى بمدرسة الأمل للصم وضعاف السمع بالزناقطة، يهدف إلى نشر ثقافة لغة الإشارة بين أفراد المجتمع ليتمكنوا من فهم أصحاب إعاقة الصمم وضعف السمع، ويستهدف المركز عدة فئات من المجتمع، منها أولياء أمور الطلاب أصحاب الإعاقة، وكذلك العاملين بالمؤسسات التعليمية، وكذلك يستهدف المركز نشر ثقافة لغة الإشارة داخل الهيكل الإداري للدولة، والأماكن التي يتردد عليها المصاب بالصمم مثل البنوك، البريد، المطارات، محطات السكة الحديد، مقرات الرعاية الصحية، والتأمين والمعاشات.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن المركز الإشاري سيلعب دوراً رئيساً في المجتمع الأقصري تيسيراً لأبنائنا من طلاب الصم، وأضاف أنها مجرد بداية لكن سنتعاون مع جميع مؤسسات المجتمع المدني لتوفير حياة أفضل لأبنائنا من خريجي مدارس التربية الخاصة، حيث تم بالإفتتاح للمركز عرض مادة فيلمية قصيرة توضح دور المركز وأهدافه كانت قد أعدتها مسبقاً إدارة العلاقات العامة والإعلام بالمديرية، بإشراف صفوت جارح وكيل المديرية، وإيمان العال مدير عام التعليم العام، وسيد النوبي مدير إدارة التربية الخاصة، والدكتور إميل نظير مدير إدارة المتابعة بالمديرية، ومحمد سيد مدير إدارة الأقصر التعليمية.



المركز الإشاري فى تعليم الأقصر فرصة جديدة للصم وضعاف السمع



المركز الإشاري للصم برعاية التربية والتعليم بالأقصر



المركز فرصة لنشر ثقافة لغة الإشارة للصم وضعاف السمع