اليوم السابع
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السبت، 27 مايو 2023 01:51 م
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وقف حركة الملاحة فى قناطر وهويس إسنا بعد العاصفة الترابية والأمطار بالأقصر

السبت، 27 مايو 2023 01:38 م
وقف حركة الملاحة فى قناطر وهويس إسنا بعد العاصفة الترابية والأمطار بالأقصر وقف حركة الملاحة النهرية فى قناطر وهويس إسنا
الأقصر – أحمد مرعى

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قررت محافظة الأقصر، ظهر اليوم السبت، وقف حرك الملاحة للمراكب النيلية والسياحية فى منطقة قناطر وهويس إسنا، حيث شهدت المدينة ومختلف أرجاء المحافظة، اليوم السبت، هطول أمطار خفيفة على مناطق متفرقة بمختلف أرجاء المحافظة، مع طقس غائم وهبوب عاصفة ترابية منذ دقائق، حيث قررت محافظة الأقصر رفع حالة الطوارئ المكثفة تحسباً لأية تقلبات جوية أو هطول أمطار خلال الساعات المقبلة.

كما تشهد محافظة الأقصر، حالة من التقلبات الجوية الكبيرة مع هبوب عاصفة ترابية خفيفة، وسط انتشار كثيف للغيوم فى السماء مع التقلبات فى حالة الطقس ودرجات الحرارة، وذلك نتيجة الطقس المتقلب والغيوم الكثيفة بصورة شبه يومية فى سماء الأقصر، حيث تقرر اليوم أيضاً إلغاء تحليق رحلات البالون نتيجة رصد شدة وسرعة الرياح فى اتجاه الشرق والتقلبات الجوية صباحاً، حيث أصدر ملاح الشركة المصرية للطائرات قرار بعدم التحليق في سماء المحافظة، وذلك نتيجة إتجاه الرياح بشدة فى إتجاه الشرق وهو ما يمنع تحليق الرحلات، حيث تقرر إلغاء الرحلات بالكامل، وأصدر ملاح الشركة المصرية للطائرات قرار بعدم التحليق في سماء المحافظة.

كما تشهد عدة مناطق بالجمهورية سقوط أمطار وعواصف ترابية وسحب، ومن المتوقع أن يشهد اليومَ فرصاً لسقوط الأمطار الخفيفة إلى المتوسطة على بعض المناطق، وقد تكون رعدية على بعض المناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر وجنوب الصعيد، كما ستمتد الأمطار إلى المناطق الداخلية بحيث يكون هناك فرص لسقوط الأمطار على بعض المناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى وبعض مناطق مدن القناة وشمال الصعيد "المنيا – بني سويف – الفيوم – أسيوط".

وقال الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أنه من المتوقع موجة من التقلبات في المناخ ليتحول المناخ في بعض المناطق بالجمهورية إلى مناخ شبه استوائي "حرارة مرتفعة ورطوبة عالية وأمطار".

العاصفة الترابية على الطرق السريعة بالأقصر
العاصفة الترابية على الطرق السريعة بالأقصر

 

توقف حركة الملاحة النهرية فى قناطر وهويس إسنا
توقف حركة الملاحة النهرية فى قناطر وهويس إسنا

 

جانب من العاصفة الترابية بمدينة إسنا
جانب من العاصفة الترابية بمدينة إسنا

 

جانب من وقف الملاحة النهرية فى قناطر وهويس إسنا بعد العاصفة الترابية
جانب من وقف الملاحة النهرية فى قناطر وهويس إسنا بعد العاصفة الترابية

 

وقف الملاحة النهرية فى قناطر وهويس إسنا بعد العاصفة الترابية
وقف الملاحة النهرية فى قناطر وهويس إسنا بعد العاصفة الترابية

 

وقف حركة الملاحة النهرية فى قناطر وهويس إسنا
وقف حركة الملاحة النهرية فى قناطر وهويس إسنا

 


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