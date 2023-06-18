وجددت الخارجية الكويتية - في بيان مساء السبت - موقف دولة الكويت الثابت والرافض لكل أشكال العنف والإرهاب، مؤكدة وقوف الكويت وتضامنها مع جمهورية أوغندا في هذا المصاب الأليم.

كما تقدمت الخارجية الكويتية، بخالص التعازي وصادق المواساة لحكومة أوغندا الصديقة ولأسر الضحايا وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.