اليوم السابع
Ads
الأحد، 18 يونيو 2023 03:59 ص
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

الغاز مساهم رئيسى في تطوير قرى مصر

الأحد، 18 يونيو 2023 02:00 ص
الغاز مساهم رئيسى في تطوير قرى مصر
كتبت -مروة الغول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تساهم وزارة البترول والثروة المعدنية في تنفيذ مشروع تطوير قرى الريف المصرى والنجوع الأكثر احتياجاً، وتتواصل مشروعات توصيل الغاز الطبيعى لقرى المبادرة لتحقيق أهدافها في توفير هذه الخدمة الحضارية لأهالى هذه القرى وذلك بديلاً عن أعباء استخدام وتداول أسطوانات البوتاجاز وكانت أهم المعلومات كالتالى.
 
 
1-يجرى تنفيذ مشروعات توصيل الغاز الطبيعى للقري والنجوع وتنفيذ شبكات الغاز الطبيعى إلى 926 قرية.
 
2- منهم 723 قرية يتم تنفيذ الشبكات الداخلية والخارجية لها.
 
3- وعدد 203 قرية يتم تنفيذ شبكات الغاز الخارجية فقط بها .
 
4- هذا وقد تم تدفيع الغاز الطبيعى الى 240 قرية من قرى المبادرة .
 
 
يذكرأنه تم توصيل الغاز الطبيعى  لحوالي 8 مليون وحدة سكنية خلال تسع سنوات بما يمثل حوالى 56% من إجمالى عدد الوحدات التى تم توصيل الغاز الطبيعى لها منذ بدء نشاط توصيل الغاز في مصر عام 1981 (وذلك على مدار 42 عاماً) والتى بلغت أكثر من  14 مليون وحدة سكنية مما وفر الخدمة لأكثر من 62 مليون مواطن ويقدر عدد أسطوانات البوتاجاز التي تم إحلال الغاز الطبيعي محلها خلال التسعة سنوات الماضية حوالى 143 مليون أسطوانة، الأمر الذى أدى إلى تخفيض الدعم الموجه للبوتاجاز.
 
تم تحقيق أعلى معدل سنوي لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل خلال الخمسة أعوام الماضية بمعدلات بلغت 2ر1 مليون وحدة سنوياً .
 
تم إطلاق مبادرة وزارة البترول والثروة المعدنية للتقسيط الميسر لمساهمة العميل فى تكلفة توصيل الغاز الطبيعى للمنازل بقسط شهرى 30 جنيه  على فاتورة الاستهلاك بدون فوائد وذلك بالنسبة للمناطق التي يصلها الغاز لأول مرة ولم يصلها من قبل مما ساهم في زيادة إقبال المواطنين على التعاقد .
 
 
 

الغاز

الغاز الطبيعى

مشروعات الغاز

توصيل الغاز الطبيعى للمنازل



الموضوعات المتعلقة

طفرة كبيرة بالقطاع.. الغاز الطبيعي بين العوائد الاقتصادية وريادة الإقليم

السبت، 17 يونيو 2023 11:00 ص

اكتفاء ذاتى من الغاز الطبيعى.. 297.3 مليار متر مُكعب من البحر المتوسط "التفاصيل"

السبت، 17 يونيو 2023 01:00 ص

إغلاق أكبر حقول أوروبا يرفع أسعار الغاز مجددا.. تقرير: الزيادة تقفز لليوم الثالث على التوالى لـ30%.. استخراج 2.8 مليار متر مكعب من حقل جرونينجن حتى أكتوبر.. واستمرار المخاوف حول الإمدادات والمخزونات حتى الشتاء

السبت، 17 يونيو 2023 01:00 ص

محافظ كفر الشيخ: وصول "بريمة" توصيل الغاز الطبيعي إلى قرى مركزى بيلا والحامول

الجمعة، 16 يونيو 2023 10:39 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة