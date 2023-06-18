الصين تعرب عن أملها فى إعادة العلاقات مع واشنطن إلى النحو المتفق عليه فى بالى

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أعربت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون ينج - في تغريدة - عن أملها في أن يساعد اجتماع وزير الخارجية الأمريكي ونظيره الصيني في إعادة العلاقات الثنائية إلى ما اتفق عليه رئيسا البلدين خلال قمة مجموعة العشرين في بالي.

وذكرت قناة (سي إن إن) الأمريكية اليوم الأحد أن الرئيسين الأمريكي جو بايدن والصيني شي جين بينج اجتمعا لأكثر من 3 ساعات على هامش قمة مجموعة العشرين التي عقدت في نوفمبر العام الماضي في جزيرة بالي الإندونيسية، وتعهدا وقتذاك بمواصلة إدارة المنافسة بشكل مسؤول بين البلدين واستكشاف مجالات التعاون المحتملة.

كان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قد بدأ أولى اجتماعاته مع نظيره الصيني تشين قانج أثناء زيارة الأول إلى بكين في محاولة لإصلاح العلاقات مع الصين، ومن المتوقع أن تتضمن المحادثات تايوان والشواغل الأمنية الأخرى.

وقال مسؤولون أمريكيون إن هدف بلينكن الرئيسي من الزيارة هو إعادة تأسيس خطوط الاتصال مع كبار القادة الصينيين، خاصة الاتصالات العسكرية المباشرة بين واشنطن وبكين.

وتأتي هذه الزيارة بعد أن تم تأجيلها في فبراير الماضي، بعد أن قالت أمريكا إنها اكتشفت منطادا صينيا داخل الأجواء الأمريكية، بأغراض تجسس مزعومة، وأسقطته في وقت لاحق.