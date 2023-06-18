الصحة النفسية بعد الولادة.. 4 اضطرابات عقلية تصيب الأمهات الجدد

كتبت ميرفت رشاد

الحمل رحلة تحدث فيها تغيرات مهمة في حياة المرأة، في خضم التغيرات الجسدية ، من الضروري عدم إهمال الصحة العقلية من أجل الصحة العامة للأم والطفل، يمكن أن يؤدي تجاهل صحتك العقلية إلى العديد من المشكلات وحتى التأثير على علاقتك بطفلك ، يمكن لحالات مثل اكتئاب ما بعد الولادة والقلق أن تؤثر سلبًا على الرضاعة الطبيعية وصحة الأم بشكل عام، وفقا لما نشره موقع " healthshots".

مشاكل الصحة العقلية شائعة عند النساء الحوامل



واحدة من كل خمس نساء تعاني من القلق واليأس قبل الولادة، وجدت العديد من الدراسات أن فرص الإصابة ببعض اضطرابات الصحة العقلية تزداد بعد الحمل، تشير دراسة نشرتها StatPearls إلى أن 1 من كل 7 نساء يمكن أن يصبن باكتئاب ما بعد الولادة (PPD) بينما تدوم PPD لفترة أطول وتضعف بشكل كبير من قدرة المرأة على العودة إلى الوظيفة الطبيعية، تميل إلى أن تستمر لفترة أقصر بالنسبة للنساء اللائي يعانين من الكآبة ، حتى أنه يؤثر على العلاقة التي تشاركها الأم مع طفلها.

1. تقلبات المزاج



تقلبات المزاج شائعة جدًا طوال فترة الحمل ، إذا كنت متوترًا أو مكتئبًا باستمرار ، فقد يكون ذلك علامة على شيء أكثر خطورة، يمكن أن يؤثر الإجهاد والتغيرات في جسمك والعديد من العوامل الأخرى على صحتك العقلية وتؤدي إلى تقلبات مزاجية.

2. الاكتئاب



يتسم الاكتئاب بأنه الشعور بالحزن لأسابيع أو شهور في كل مرة، قد يصاب شخص ما بالاكتئاب قبل الحمل، يمكن أن يبدأ أيضًا أثناء الحمل ، يمكن للمرأة أن تصاب بالاكتئاب إذا كانت تشعر بعدم الرضا عن الحمل أو تتعرض لضغط كبير في العمل أو في المنزل.

3. القلق



القلق هو استجابة جسمك للتوتر، إنها حالة من الخوف تشعر بها قبل حدوث شيء ما، نظرًا لأن الحمل هو الوقت الذي يمكن أن تتسلل فيه هذه المشاعر بسهولة إلى عقلك ، فمن الأهمية بمكان تتبع مشاعرك، النساء اللواتي يقلقن كثيرًا أكثر عرضة للإصابة بالقلق.

4. قضايا الصحة النفسية الأخرى



1. الاضطراب ثنائي القطب: قد يعاني المرء من تقلبات مزاجية حادة ، والتي تشمل فترات من المزاج المرتفع (الهوس) وفترات من الاكتئاب.

2. اضطراب ما بعد الصدمة: حالة صحية عقلية تحدث بعد تجربة أو مشاهدة شيء مؤلم.

3. نوبات الهلع: هي استجابات جسدية حادة غير متوقعة مصحوبة بإرهاب يشل الحركة.

4. الوسواس القهري: الأفكار والسلوكيات المتكررة التي تخفف من القلق أو الضيق.

5. اضطرابات الأكل: غالبًا ما يؤدي السلوك غير الصحي تجاه الطعام والوزن وصورة الجسم إلى اضطرابات شديدة في أنماط الأكل ، مما قد يؤدي إلى عواقب وخيمة، الشره المرضي العصبي أو فقدان الشهية من أكثر اضطرابات الأكل شيوعًا.