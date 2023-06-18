اليوم السابع
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السيطرة على حريق محدود بمسجد مجمع طبي فى الخانكة

الأحد، 18 يونيو 2023 01:22 م
السيطرة على حريق محدود بمسجد مجمع طبي فى الخانكة سيارات إطفاء - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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تمكنت أجهزة الحماية المدنية بالقليوبية، من السيطرة على حريق محدود شب في مسجد مجمع طبي القلج مركز الخانكة التابع للإدارة الصحية، حيث أسفر الحريق عن حالة اختناق واحدة جرى إسعافها ونقلها للمستشفى، وجرى حصر الخسائر وتحرر محضر بالواقعة.
 
وانتدبت جهات التحقيق بمركز الخانكة، المعمل الجنائي لفحص الحريق وملابساته وأسبابه، وجرى التحفظ على مكان الحريق وتقرر تشكيل لجنة لحصر الخسائر وفتح التحقيق الإداري في الواقعة من مديرية الصحة بالقليوبية وطلب تحريات المباحث.
 
تلقى مدير أمن القليوبية، إخطارا من النجدة بورود بلاغ بنشوب حريق داخل مجمع عيادات طبية تابع لمديرية الصحة بالقليوبية مكون من 3 طوابق داخل مسجد المجمع، حيث جرى الدفع ب3 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق، وجرى محاصرة النيران ومنع امتدادها للأماكن المجاورة.
 
بالمعاينة تبين نشوب الحريق في مسجد المجمع بسبب ماس كهربائي وأسفر الحريق عن حالة إصابة بإختناق جري نقلها للمستشفي للعلاج والحالة مستقرة وجرى التحفظ على مكان الحريق.
 
 

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