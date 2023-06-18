سلطات الفلبين تعلن إنقاذ 127 شخصا كانوا على متن عبارة اندلع بها حريق ضخم

وقالت السلطات الفلبينية - حسبما نقلت قناة "إيه بي إس-سي بي إن" الفلبينية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - إنه تم إنقاذ 65 راكبا و62 من أفراد طاقم العبارة "إم في إسبرانزا ستار" التابعة لشركة "شيبينج لاينز" ونقلهم بأمان إلى الشاطئ عبر قوارب الإنقاذ، مشيرة إلى أن بعضهم تمكن من السباحة والوصول إلى الشاطئ.

بدوره، قال رئيس إدارة الكوارث في مقاطعة "بوهول" أنتوني داماليريو إن النيران اشتعلت بالعبارة قبالة جزيرة "بانجلاو" التي تعد وجهة سياحية شهيرة.

وأضاف داماليريو أن السلطات لم تحدد بعد سبب اندلاع الحريق، مرجحا أنه بدأ في غرفة المحرك.

ومن المقرر أن يبدأ خفر السواحل الفلبيني ومكتب الحماية من الحرائق وهيئة الصناعة البحرية تحقيقا رسميا للوقوع على أسباب وملابسات اندلاع الحريق.

وكانت العبارة "إم في إسبرانزا ستار" في طريقها من مقاطعة "سيكويجور" إلى مقاطعة "بوهول" وسط الفلبين عندما اشتعلت بها النيران.

وقد أظهرت الصور ومقاطع الفيديو التي نشرها خفر السواحل ألسنة اللهب والدخان الأسود يتصاعد من العبارة بينما استخدم أفراد خفر السواحل على متن سفينة أخرى خراطيم المياه لمحاولة إخماد الحريق.

وتعد حوادث البحر شائعة في الفلبين بسبب العواصف المتكررة والسفن التي لا يتم صيانتها بشكل جيد والتطبيق المتقطع لقواعد السلامة خاصة في المقاطعات النائية.