الرئيس الروسى: ناقشنا النقاط الرئيسية فى أزمة أوكرانيا مع القادة الأفارقة

أ.ش.أ

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه خلال المحادثات مع ممثلين من سبع دول إفريقية، تمكنوا من مناقشة جميع الجوانب الرئيسية للأزمة الأوكرانية.

وأضاف بوتين -خلال اجتماع مع رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا- "يبدو لي أننا ناقشنا بالتفصيل العديد من العناصر ،على الأقل أهمها، والصعوبات ذات الصلة بالوضع، التي أتيتم إلى روسيا لحلها"، وفقا لوكالة تاس الروسية، كما دعا بوتين رامافوزا لبحث العلاقات الثنائية والتفاعل في المجموعات الدولية.

وكان بوتين قد التقى في وقت سابق، مع وفود من سبع دول إفريقية لمناقشة الوضع في أوكرانيا، وأكد أن روسيا مستعدة للنظر في أي مقترحات من الدول الإفريقية بشأن التسوية الأوكرانية.

وخلال المحادثات مع بوتين، قدم رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا النقاط العشر الرئيسية لخطة السلام والتي تشمل وقف تصعيد الصراع على الجانبين ، والمفاوضات الدبلوماسية وضمان سيادة الدول وفقا لميثاق الأمم المتحدة وتبادل الأسرى والإعمار بعد الحرب وغيرها.

وردا على ذلك أشار بوتين إلى أن أوكرانيا انسحبت من المحادثات مع روسيا بمبادرة منها على الرغم من حقيقة أن اتفاق سلام ،قد تم التوقيع عليه مبدئيا في اسطنبول .

وفي وقت سابق ناقش الوفد الإفريقي المبادرة مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في كييف.