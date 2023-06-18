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الدفع بسيارات كسح لشفط مياه جوفية بقرية العوايسة بمركز سمالوط في المنيا

الأحد، 18 يونيو 2023 04:02 م
الدفع بسيارات كسح لشفط مياه جوفية بقرية العوايسة بمركز سمالوط في المنيا أرقام منظومة الشكاوى
المنيا ــ حسن عبد الغفار

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وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بضرورة التواصل والتلاحم مع المواطنين وسرعة فحص كافة شكاوى الأهالي والتعامل الفوري ووضع الحلول المناسبة لها، وذلك ضمن عمل منظومة الشكاوى الحكومية، ورصد شكاوى مبادرة صوتك مسموع بصفة دورية ومستمرة،  من أجل تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.
 
من جانبه، أكد الدكتور سعيد محمد رئيس مركز ومدينة سمالوط سرعة الاستجابة إلى شكوى أهالي قرية العوايسة التابعة لمجلس قروى البيهو من وجود طفح مياه جوفية ببعض الشوارع الرئيسية و الفرعية ، وعلى الفور تم الدفع بـ 4 سيارات لكسح المياه الجوفية المتجمعة، واتخاذ الإجراءات اللازمة وإزالة أسباب الشكوى، وعودة انضباط الحركة المرورية، وسير المارة من المواطنين وأصحاب المركبات.
 
سيارات الكسح
سيارات الكسح

 


وحدات محلية

مياه جوفية

سيارات كسح

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