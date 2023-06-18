إزالة 52 حالة تعد فى 5 مراكز في المنيا استمراراً لحملات الموجة 21

المنيا ـحسن عبد الغفار

شدد اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، على مواصلة الوحدات المحلية لجهودها في المتابعة والرصد الميداني وتكثيف المرور بالقرى والأحياء بالتعاون مع إدارة المتغيرات المكانية، وذلك في إطار التصدي لكافة أشكال التعديات على الأرض الزراعية وأملاك الدولة وإزالتها فى المهد وفرض هيبة الدولة وتطبيق القانون على المخالفين واسترداد حق الدولة ، تنفيذاً لتكليفات رئيس مجلس الوزراء واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

وفى هذا السياق، واصلت الوحدات المحلية حملاتها ضمن الموجة 21 ل إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة ، حيث تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى مزار من إزالة 22 حالة تعد على أراضي زراعية و بناء بدون ترخيص منها 12 حالة على أراضي زراعية إلى جانب إيقاف حالتين بناء بدون ترخيص ، وفك شدتين خشبيتين وإيقاف حالة بناء لدور سادس بدون ترخيص وإزالة 5 حالات تعد على أرض زراعية بقرى شلقام وساقولا.

كما تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة من إزالة 9 حالات تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بقريتي التحرير وكفر الصلحين التابعتين لمجلس قروى برطباط ، وتم تنفيذ الإزالة بالكامل واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وفى مركز المنيا ، نفذت الوحدة المحلية حملة مكبرة أسفرت عن إزالة 11 حالة تعد منها 3 حالات تعد على أراضي زراعية بقرية بنى أحمد الغربية وحالتين على أملاك دولة بقرية طوخ الخيل ، وإزالة حالة وردم أساس بقرية البرجاية و 5 حالات تعد على أراضي زراعية بدون ترخيص بقرية تله، مؤكداً على استمرار الحملات لمواجهة التعديات على الأرض الزراعية و أراضي أملاك الدولة .

كما قامت الوحدة المحلية بسمالوط بحملة إزالة مكبرة بقري قلوصنا و الجزائر و دفش وأسفرت عن إزالة 7 حالات تعد على الأراضى الزراعية ، وإيقاف وفك شدة خشبية لعمل أعمدة خرسانية بحى جنوب المدينة ، وتم الإزالة على الفور واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وفى مطاى ، نفذت الوحدة المحلية حملة لإزالة التعديات وأسفرت عن إزالة فى المهد لـ 3 حالات تعد بالبناء خارج الحيز العمرانى منها حالة بحى غرب المدينة وحالة بعزبة شاكر و حالة تعد أخرى على أرض زراعية بعزبة نخلة التابعة لمجلس قروى إبوان وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.