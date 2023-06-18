الداخلية تكشف حقيقة فيديو سرقة دراجة نارية بالشرقية

كتب أحمد حسنى

كشفت وزارة الداخلية حقيقة ما تم تداوله على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، متضمناً تعليق مدعوم بمقطع فيديو بشأن قيام أحد الأشخاص بسرقة دراجة نارية مملوكة لأحد الأشخاص حال توقفها أمام أحد المحال التجارية بالشرقية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 30 مايو 2023 تبلغ لقسم شرطة أول الزقازيق، من والدة الشاكى بسرقة دراجة نارية ملكها حال توقفها أمام أحد المحلات الكائنة بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط مرتكبا الواقعة (شخصان – مقيمان بدائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية) ، وبحوزتهما الدراجة النارية المستولى عليها ، وكذا مركبة "توك توك" بدون لوحات معدنية المستخدمة فى إرتكاب الواقعة ، وبمواجتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتسليم الدراجة النارية لمالكتها، وتولت النيابة العامة التحقيق.